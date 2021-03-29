САД показала, как на Житомирщине продвигается строительство новой автомобильной развязки. ФОТО

В Бердичевском районе Житомирской области продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге М-21. По информации Службы автомобильных дорог (САД), сейчас проводятся работы по отсыпке земляного полотна из песчаного грунта и по устройству буронабивных свай для возведения путепровода.
"План транспортной развязки включает в себя: участок автомобильной дороги М-21, 4 съезда Житомир - Бердичев (подъезд к г. Бердичев) Бердичев - Житомир; Винница - Бердичев; Бердичев - Винница - левый отнесенный поворот на км 213+291"
, - информирует САД
.
Для обеспечения безопасного движения транспортных средств предусмотрено:
- обустройство разделительной полосы с установкой одностороннего барьерного ограждения;
- обустройство одностороннего барьерного ограждения на обочине;
- обустройство переходно-скоростных полос со съездов транспортной развязки.
Кроме того, на транспортной развязке установят внешнее освещение.
"Реализация данного проекта даст возможность разгрузить направление за счет перераспределения транспорта"
, - отмечают дорожники.
Развязка строится за средства государственного бюджета, стоимость работ по договору - 273 млн гривен. Подрядчик: ЧП "Автомагистраль". Строительство должны завершить до конца 2021 года.
Фото: САД