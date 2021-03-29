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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 29 » 07:56:01

САД показала, как на Житомирщине продвигается строительство новой автомобильной развязки. ФОТО

Сегодня, 08:02:01 1075 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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САД показала, как на Житомирщине продвигается строительство новой автомобильной развязки. ФОТО

 В Бердичевском районе Житомирской области продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге М-21. По информации Службы автомобильных дорог (САД), сейчас проводятся работы по отсыпке земляного полотна из песчаного грунта и по устройству буронабивных свай для возведения путепровода.

"План транспортной развязки включает в себя: участок автомобильной дороги М-21, 4 съезда Житомир - Бердичев (подъезд к г. Бердичев) Бердичев - Житомир; Винница - Бердичев; Бердичев - Винница - левый отнесенный поворот на км 213+291", - информирует САД.

Для обеспечения безопасного движения транспортных средств предусмотрено:
 
  • обустройство разделительной полосы с установкой одностороннего барьерного ограждения;
  • обустройство одностороннего барьерного ограждения на обочине;
  • обустройство переходно-скоростных полос со съездов транспортной развязки.

Кроме того, на транспортной развязке установят внешнее освещение.



"Реализация данного проекта даст возможность разгрузить направление за счет перераспределения транспорта", - отмечают дорожники.

Развязка строится за средства государственного бюджета, стоимость работ по договору - 273 млн гривен. Подрядчик: ЧП "Автомагистраль". Строительство должны завершить до конца 2021 года.

Фото: САД
Тэги: строительство, Житомирская область, развязка
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