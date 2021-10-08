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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 8 » 13:31:09

Дорожники показали, как строят транспортную развязку на трассе Житомир-Бердичев. ФОТО

Сегодня, 13:31:09 537 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дорожники показали, как строят транспортную развязку на трассе Житомир-Бердичев. ФОТО

 В Житомирской области на автодороге М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский продолжается строительство двухуровневой транспортной развязки.

"На путепроводе смонтирована последняя 30-метровая балка из 14 запроектированных. Следующий этап - проведение армирующих работ и устройство монолитной плиты. Кроме того, продолжается устройство дорожного покрытия на подходах к путепроводу и ведутся земляные работы", - сообщили в службе автодорог.

Сейчас на путепроводе работает 15 работников, три крана и катка, экскаватор, компрессор и грузовик. Продолжаются работы по армированию.

Путепровод будет иметь 3 полосы движения, а подмостовой габарит составит 5,5 метров. Длина путепровода - 57,580 м.
 

"Реализация данного проекта даст возможность разгрузить направление за счет перераспределения транспорта, качественно его улучшить и значительно сократить время путешествия", - объясняют дорожники.


Транспортная развязка является частью нового маршрута между двумя столицами Киев и Кишинев. Маршрут на территории Украины будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области.












 

Фото: Служба автомобильных дорог
Тэги: трасса, развязка, Житомирская область, строительство
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