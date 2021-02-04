На трассе Житомир - Бердичев строят двухуровневую транспортную развязку. ФОТО

В Житомирской области ведется строительство двухуровневой транспортной развязки на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
"Проводится отсыпка насыпи и устройство буронабивных свай на путепроводе. Вниманию водителей, будьте внимательны при движении вблизи объекта ремонта. Следуйте инструкциям в соответствии с размещенными знаками в местах проведения дорожных работ", - говорится в сообщении.
Развязку строят между селами Осыково и Гришковцы, вблизи обхода города Бердичев.
"Необходимость строительства транспортной развязки возникла из-за имеющегося аварийного опасного пересечения транспортных потоков в одном уровне. Кроме того, реализация данного проекта позволит снизить напряжение на Бердичевском направлении, разгрузив его за счет перераспределения транспорта и уменьшить время путешествия"
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Подрядчик: ЧП "Автомагистраль". Стоимость работ по договору - 273 млн гривен. Строительство должны завершить до конца 2021 года.