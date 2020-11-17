Житомирским учителям проведут бесплатные COVID-тесты, чтобы решить, можно ли открывать школы

"Уже завтра педагогические работники пройдут бесплатное тестирование на COVID-19 методом экспресс-диагностики. Тесты позволяют медикам всего за 15 мин диагностировать заболевание и изолировать его носителя, чтобы предотвратить распространение вируса", - говорится в сообщении.
"По результатам проведенной диагностики на COVID-19 департамент образования городского совета подготовит предложения по организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования с 23 ноября", - добавляют в мэрии.