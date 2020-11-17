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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 17 » 15:32:06

Житомирским учителям проведут бесплатные COVID-тесты, чтобы решить, можно ли открывать школы

Сегодня, 15:43:06 292 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирским учителям проведут бесплатные COVID-тесты, чтобы решить, можно ли открывать школы

 Житомир получил от благотворителей 4000 экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. Их будут использовать для тестирования учителей житомирских школ. Об этом 17 ноября сообщил Житомирский городской совет.
 

"Уже завтра педагогические работники пройдут бесплатное тестирование на COVID-19 методом экспресс-диагностики. Тесты позволяют медикам всего за 15 мин диагностировать заболевание и изолировать его носителя, чтобы предотвратить распространение вируса", - говорится в сообщении.


На основе результатов тестирования власти города будут решать, можно ли открывать школы.
 

"По результатам проведенной диагностики на COVID-19 департамент образования городского совета подготовит предложения по организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования с 23 ноября", - добавляют в мэрии.


Напомним, сейчас в школах Житомира учатся ученики 1-4 классов, остальные - дома на дистанционном обучении.

Тэги: коронавирус, учитель, Тесты, школа
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