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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 24 » 13:27:21

Житомирщина получила из Китая партию тестов, масок и биокостюмов. ФОТО

Сегодня, 13:37:21 892 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина получила из Китая партию тестов, масок и биокостюмов. ФОТО

 Житомирская область получила из Китая более 13,7 тыс. различных наименований медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили «Журналу Житомира» в ОГА, это тест-системы для ПЦР-анализа, экспресс-тесты, биокостюмы, защитные маски для лица, биозащитные медицинские костюмы, антисептические средства.

Житомирщина получила такие медицинские средства:
 
  • более 1750 тест-систем для ПЦР-анализа, часть из этих тестов направят в Житомирский областной лабораторный центр;
  • 5000 экспресс-тестов, позволяющих выявить заболевание в первые дни заболевания,
  • 500 биокостюмов, 75 из которых направят в Главное управление Нацполиции в Житомирской области;
  • 6000 защитных масок для больничных учреждений и правоохранительных органов;
  • 500 костюмов, из которых 75 единиц направят в Главное управление Нацполиции в Житомирской области.

Также Житомирщина получила более сотни антисептических средств, которые в случае необходимости будут доставлять в медицинские учреждения региона. 

Резервы всех этих медицинских средств будут храниться на базе специального медицинского снабжения в Житомире.













Тэги: Житомирщина, Тесты, коронавирус
Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:06:33, Сегодня [Материал]
-2

а как там йэвропейские и гамериканские партнёры?
денег нет - сосите свой
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 14:53:39, Сегодня [Материал]
-3

Даже китайцы о нас подумали !
АУ СЕРОЖА!!!!!!
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