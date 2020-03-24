Житомирская область получила из Китая более 13,7 тыс. различных наименований медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в ОГА, это тест-системы для ПЦР-анализа, экспресс-тесты, биокостюмы, защитные маски для лица, биозащитные медицинские костюмы, антисептические средства.
Житомирщина получила такие медицинские средства:
- более 1750 тест-систем для ПЦР-анализа, часть из этих тестов направят в Житомирский областной лабораторный центр;
- 5000 экспресс-тестов, позволяющих выявить заболевание в первые дни заболевания,
- 500 биокостюмов, 75 из которых направят в Главное управление Нацполиции в Житомирской области;
- 6000 защитных масок для больничных учреждений и правоохранительных органов;
- 500 костюмов, из которых 75 единиц направят в Главное управление Нацполиции в Житомирской области.
Также Житомирщина получила более сотни антисептических средств, которые в случае необходимости будут доставлять в медицинские учреждения региона.
Резервы всех этих медицинских средств будут храниться на базе специального медицинского снабжения в Житомире.
Житомирщина получила из Китая партию тестов, масок и биокостюмов. ФОТО
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АУ СЕРОЖА!!!!!!