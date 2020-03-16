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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 16 » 09:58:45

Граница на замке: в Житомирской области на две недели закрыли пункты пропуска

Вчера, 10:21:45 2283 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Граница на замке: в Житомирской области на две недели закрыли пункты пропуска

 Украина на две недели закрыла для иностранцев пункты пропуска на границах и с 17 марта временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса.

В Житомирской области с 00:00 16 марта закрыли:
 
  • международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Выступовичи», что находится в Овручском районе;
  • международный пункт контроля для железнодорожного сообщения «Овруч»;
  • межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Майдан-Копищанский» в Олевском районе.

Все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Если будут прибывать из стран, где бушует коронавирус, их отправят на обсервацию. Но гражданам Украины следует помнить, что Украина на 2 недели закрывает международное регулярное пассажирское сообщение: вернуться самолетом будет невозможно,  также в это время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для железнодорожного и автобусного сообщения. Пункты пропуска на границах для украинцев на собственном транспорте будут открыты.
 

Кого будут впускать в Украину несмотря на ограничения

 
  • Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;
  • Представителей международных организаций;
  • Дипломатов, аккредитованных в Украине;
  • Тех, кто будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
  • Граждан Украины;
  • Детей или других членов семей граждан Украины.

По состоянию на сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд. Но другая страна, в которую выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд.
Тэги: Житомирщина, запрет, украина, граница, коронавирус
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