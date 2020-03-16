Граница на замке: в Житомирской области на две недели закрыли пункты пропуска

Украина на две недели закрыла для иностранцев пункты пропуска на границах и с 17 марта временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение. К таким радикальным мерам прибегли из-за коронавируса.
В Житомирской области с 00:00 16 марта закрыли:
- международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Выступовичи», что находится в Овручском районе;
- международный пункт контроля для железнодорожного сообщения «Овруч»;
- межгосударственный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Майдан-Копищанский» в Олевском районе.
Все граждане Украины, которые сейчас находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Если будут прибывать из стран, где бушует коронавирус, их отправят на обсервацию. Но гражданам Украины следует помнить, что Украина на 2 недели закрывает международное регулярное пассажирское сообщение: вернуться самолетом будет невозможно, также в это время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для железнодорожного и автобусного сообщения. Пункты пропуска на границах для украинцев на собственном транспорте будут открыты.
Кого будут впускать в Украину несмотря на ограничения
- Иностранцев, имеющих разрешение на временное или постоянное проживание в Украине;
- Представителей международных организаций;
- Дипломатов, аккредитованных в Украине;
- Тех, кто будут иметь специальные разрешения от МИД, полученные при особых обстоятельствах;
- Граждан Украины;
- Детей или других членов семей граждан Украины.
По состоянию на сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд. Но другая страна, в которую выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд.