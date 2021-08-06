Вакцинация, ПЦР-тест или самоизоляция: в Украине начали действовать новые правила пересечения границы

"С 5 августа вступают в силу изменения, принятые правительством в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса. Новые правила имеют определенные особенности от действующих сейчас. Пограничники будут применять их как в пунктах пропуска на государственной границе, так и в КПВВ на линии разграничения на востоке и админгранице с оккупированным Крымом", – сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.