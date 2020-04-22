Карантин в Украине продлен до 11 мая

Правительство продолжает карантин в Украине до 11 мая. Только после этой даты начнется поэтапное снятие или ослабление ограничений. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Правительственный портал
.
Он добавил, что правительство имеет "четкий план выхода из карантина", который состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана называют "День К"
.
"Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. По нашим расчетам, "День К" должен наступить 12 мая", - отметил Шмыгаль.
Новые решения Кабмина по карантину:
- ограничения продолжат до 11 мая;
- выход из карантина поделят на 5 этапов;
- с 11 мая в Украине планируют разрешить ходить в парки, восстановить работу магазинов непродовольственных товаров и объектов сферы услуг;
- обязательную обсервацию некоторых граждан заменят на самоизоляцию под электронным наблюдением через инструмент "Дія".
Кроме того, отметил глава правительства, предварительно должно быть выполнено несколько обязательных условий
, без которых достичь показателей для выхода из карантина будет невозможно.
"Должны увеличить количество тестирований до 11 мая, улучшить обеспечение больниц и врачей всем необходимым, ввести электронный контроль самоизоляции вместо обсервации с помощью инструмента "Дія", создать новые правила функционирования для объектов обслуживания населения (масочный режим, дезинфекция)", - сказал Шмыгаль.
По словам Премьер-министра, если все будет хорошо и эпидемическая ситуация будет способствовать, то с 11 мая возможно открытие парков и скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг
.
"Такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинцев и дать старт разогрева экономики"
, - уверяет Денис Шмыгаль.
После этого правительство готовится реализовывать следующие четыре этапа выхода из карантина.
Почему работают цветочные рынки полулегально???
Сколько можно поощрять спекулянтскую мразь??
А почему бы просто не озвучить это план, если он есть?
Хм... дайте подумать...))))
3 200 000 гривен в разгар эпидемии-это для зеленых тварей типа тебя НОРМАЛЬНО? Верно, выродок ты зеленый?
А пошли на улицу и спросим 100 людей, ЧТО они думают по этому поводу? Хочу посмотреть, как тебе в ебало твое лживое плевать будут.
2. Продлить карантин до того, пока, большинство граждан не пройдёт тест.
3. В зависимости от результатов теста, принимать меры по карантину.
4. Лечить, выявленные случаи.
et vincere!