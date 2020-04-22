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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 22 » 14:12:46

Карантин в Украине продлен до 11 мая

Вчера, 14:21:46 2740 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантин в Украине продлен до 11 мая

 Правительство продолжает карантин в Украине до 11 мая. Только после этой даты начнется поэтапное снятие или ослабление ограничений. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Правительственный портал.

Он добавил, что правительство имеет "четкий план выхода из карантина", который состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана называют "День К".
 

"Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. По нашим расчетам, "День К" должен наступить 12 мая", - отметил Шмыгаль.


Новые решения Кабмина по карантину:

 
  • ограничения продолжат до 11 мая;
  • выход из карантина поделят на 5 этапов;
  • с 11 мая в Украине планируют разрешить ходить в парки, восстановить работу магазинов непродовольственных товаров и объектов сферы услуг;
  • обязательную обсервацию некоторых граждан заменят на самоизоляцию под электронным наблюдением через инструмент "Дія".

Кроме того, отметил глава правительства, предварительно должно быть выполнено несколько обязательных условий, без которых достичь показателей для выхода из карантина будет невозможно.
 

"Должны увеличить количество тестирований до 11 мая, улучшить обеспечение больниц и врачей всем необходимым, ввести электронный контроль самоизоляции вместо обсервации с помощью инструмента "Дія", создать новые правила функционирования для объектов обслуживания населения (масочный режим, дезинфекция)", - сказал Шмыгаль.


По словам Премьер-министра, если все будет хорошо и эпидемическая ситуация будет способствовать, то с 11 мая возможно открытие парков и скверов, предприятий торговли непродовольственными товарами, части объектов бытовых услуг.

"Такие действия позволят вернуть часть людей на работу, улучшить эмоциональное здоровье украинцев и дать старт разогрева экономики", - уверяет Денис Шмыгаль.

После этого правительство готовится реализовывать следующие четыре этапа выхода из карантина.
Тэги: кабмин, украина, Карантин, коронавирус
Комментариев: 10
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:26:45, Вчера [Материал]
-1

Ну так хотя бы до 11 мая введите жесткий карантин, а не зеленые сопли что есть сейчас.
Почему работают цветочные рынки полулегально???
Сколько можно поощрять спекулянтскую мразь??
melan
2 melan (melan)   • 14:36:51, Вчера [Материал]
+4

судя по динамике увеличения инфицированных, на 11 мая будет пик заболеваемости который продлится как минимум месяц. Сомневаюсь что 11 мая будет ослабление. Думаю продлят еще на месяц, а потом еще на один.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:42:03, Вчера [Материал]
0

Сразу надо было вводить жесткий карантин, а не жевать сопли с московскими попами.
bda
9 ДДД (bda)   • 22:17:17, Вчера [Материал]
0

Хорош, уже, про московские пОпы... ;)
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 14:42:40, Вчера [Материал]
+5

"Денис Шмыгаль добавил, что правительство имеет "четкий план выхода из карантина", который состоит из 5 этапов..."
А почему бы просто не озвучить это план, если он есть?
Хм... дайте подумать...))))
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:45:34, Вчера [Материал]
-2

Да какой может быть план?? Ну разве что еще один новый Мерседес Ермаку купить под одобрямс Музостада.
starix
6 max starkov (starix)   • 16:16:09, Вчера [Материал]
+2

мыслить в размерах 35 миллионной страны одним мерседесом - это сильно))) тупой?)
Muz
7 Игорь (Muz)   • 19:56:30, Вчера [Материал]
+1

Неа) Под негодованс Калгошизиков)
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 21:36:17, Вчера [Материал]
-1

Зеленый ты ублюдок, т.е. покупка выродком Ермаком Мерседеса за
3 200 000 гривен в разгар эпидемии-это для зеленых тварей типа тебя НОРМАЛЬНО? Верно, выродок ты зеленый?

А пошли на улицу и спросим 100 людей, ЧТО они думают по этому поводу? Хочу посмотреть, как тебе в ебало твое лживое плевать будут.
bda
10 ДДД (bda)   • 22:29:59, Вчера [Материал]
0

1. Обеспечить возможность бесплатной проверки на вирус всех граждан.
2. Продлить карантин до того, пока, большинство граждан не пройдёт тест.
3. В зависимости от результатов теста, принимать меры по карантину.
4. Лечить, выявленные случаи.
et vincere!
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