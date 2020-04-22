Карантин в Украине продлен до 11 мая

"Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5%. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. По нашим расчетам, "День К" должен наступить 12 мая", - отметил Шмыгаль.