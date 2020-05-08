В Украине ослабляют карантин: что разрешат с 11 мая

Кабинет министров Украины обнародовал принятое 4 мая постановление о продлении в Украине карантина до 22 мая с введением определенных ослаблений уже со следующего понедельника, 11 мая.
Документ опубликовали
на официальном сайте правительства вечером в четверг, 7 мая.
В частности, Кабмин разрешил с 11 мая открыть парки, скверы, детские и спортивные площадки, стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, восстановить деятельность нотариусов, адвокатов, психологов, а также работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ.
Что разрешено с 11 мая
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, спортивных и детских площадок;
- торговое и бытовое обслуживание населения, и наложил на продавцов ограничения: обеспечение персонала и посетителей масками и перчатками, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий;
- летние площадки кафе и ресторанов при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между посетителями и размещения не более двух клиентов за столом (без учета детей до 14 лет);
- работу предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальным видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью, спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов;
- деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
- работу точек продажи прессы, типографий, редакций, логистических предприятий в сфере доставки бумаги и печатных изданий и тому подобное.