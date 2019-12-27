Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины о запрете ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сказал заместитель министра соцполитики Олег Коваль в интервью сайту "Интерфакс-Украина
".
Исключение оставят для одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям.
Коваль объяснил это тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, например, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и их на безвозмездной основе отдают в ГСЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несет угрозы для жизни наших силовиков.
По словам Коваля, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.
"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране"
, - сказал замминистра.
В Украине могут полностью исчезнуть секонд-хенды: Кабмин работает над запретом ввоза одежды
а по поводу пишут бред вы еще наверное и в зубную фею верите!