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2019 » Декабрь » 2718:01:31

В Украине могут полностью исчезнуть секонд-хенды: Кабмин работает над запретом ввоза одежды

Сегодня, 18:07:31 522 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине могут полностью исчезнуть секонд-хенды: Кабмин работает над запретом ввоза одежды

 Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины о запрете ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сказал заместитель министра соцполитики Олег Коваль в интервью сайту "Интерфакс-Украина".

Исключение оставят для одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям.

Коваль объяснил это тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, например, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и их на безвозмездной основе отдают в ГСЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несет угрозы для жизни наших силовиков.

По словам Коваля, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.

"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", - сказал замминистра.
Тэги: кабмин, секонд хенд, украина, одежда
Комментариев: 8
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 19:05:53, Сегодня
+2

Чего и следовало ожидать. Дорогую и косорукую продукцию местной халтуры (пардон, производства) никто покупать не хочет, когда можно купить значительно дешевле и лучшего качества, хоть и б/у. Соответственно, местные барыги занесли в правительство, вот те и стараются перекрыть кислород их конкурентам. Теперь "достойная нация" будет реально ходить в тряпье и обносках.
BADMAD
2 Денис (BADMAD)   • 19:21:17, Сегодня
-1

Нет просто их завозят как "подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи" не платя налогов а тут толкают в 3 дорого вот и выходит что в карман бабосики идут а государство нет!
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 19:31:05, Сегодня
+1

В эти "в 3 дорого" вся страна одевается, и довольна.
Provocateur
3 Agent Provocateur (Provocateur)   • 19:30:33, Сегодня
+3

Ви ж не забувайте, що тепер у країні кожен і кожна президент, а президентам не гоже ходити в обносках!
Mira
5 Irina (Mira)   • 19:33:01, Сегодня
+1

Пишут бред. Бизнесмены не могут ввозить гуманитарку,есть официальный перечень получателей гуманитарной помощи (больницы,церкви,благотворительные фонды). И только из этого перечня ввозят гуманитарку , (есть комиссия которая признает ее гуманитаркой),заранее указывая кому ввозят ,раздают ее и составляют акты и т.д. И это все контролируется. А продают секонд хенд в магазинах те , кто завозит его как товар.
BADMAD
6 Денис (BADMAD)   • 19:43:20, Сегодня
-1

вы такая наивная делают подставной благотворительный фонд завозят гуманитарку без налогов то что брендовое идет как сток, легкое бу идет в секонды, ширпотреп гуманитаркой дальше. Все в шоколаде все довольны!
а по поводу пишут бред вы еще наверное и в зубную фею верите!
KAPJICOH
7 Andrey (KAPJICOH)   • 19:43:39, Сегодня
+1

Дык... Откуда ЗЕ клоунам про это знать-то. :)
skyborn
8 no name (skyborn)   • 19:51:54, Сегодня
+1

Магазины секонд хенд видела в США, Италии, Польши. Не знала, что там просто не того достоинства нации. Как там у Маяковского: У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока.
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