В Украине из-за коронавируса объявили карантин на 3 недели

В Украине из-за угрозы коронавируса ввели карантин. Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров.
По информации нардепа Виктории Сюмар
, карантин по всей территории страны введен с 12 марта по 3 апреля.
Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости.
Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.
Также запланировано введение карантина во всех учебных заведениях.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин на 17:00 собирает внеочередной исполком
Житомирского городского совета. После заседания будут известны подробности о карантине на территории Житомира и городской ОТГ.
Скриншот с сайта Кабмина
А через три недели что????
(ответ)
"На какой гласной в последнем слове вы ставите ударение?".
где то так...
Комаровский: Карантин нужен, чтобы не заболели все сразу, а понемногу, чтобы коллапса не случилось.
Время нужно, чтобы подготовиться, закупить кислород и т.п. Ввести карантин и ничего больше не делать - это наивно, глупо и преступно.