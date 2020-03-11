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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 11 » 13:24:34

В Украине из-за коронавируса объявили карантин на 3 недели

Сегодня, 14:17:06 4419 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине из-за коронавируса объявили карантин на 3 недели

 В Украине из-за угрозы коронавируса ввели карантин. Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров. 

По информации нардепа Виктории Сюмар, карантин по всей территории страны введен с 12 марта по 3 апреля.



Кабмином предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, без зрителей.

Также запланировано введение карантина во всех учебных заведениях.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин на 17:00 собирает внеочередной исполком Житомирского городского совета. После заседания будут известны подробности о карантине на территории Житомира и городской ОТГ.
 

Скриншот с сайта Кабмина

Тэги: Карантин, коронавирус, украина
Комментариев: 9
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 14:22:42, Сегодня [Материал]
-5

Очень правильное решение. Раду тоже надо было закрыть на карантин.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:39:15, Сегодня [Материал]
+1

Ненадо закрывать Раду- пусть повыздыхают и мэрию ненадо закрывать. а если серьезно то это очередная утка медицинских шакалов. Мир настолько глобален и быстр, особенно в перемещении бумажных денег по всему миру. что вся планета былабы поражена. В Житомире в "торговом центре" через руки кассиров проходят тонны денежных купьюр. а они до сих пор здравствуют. Желаю им многие лета, на многие лета. и им, и славному городу Житомир.
melan
3 melan (melan)   • 14:57:39, Сегодня [Материал]
0

.....карантин на 3 недели....

А через три недели что????
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 15:21:12, Сегодня [Материал]
+1

Городской голова Житомира телеграфировал председателю санитарной комиссии ВОЗ: "Коронавирус идёт на убыль. Буду рад, если житомиряне наконец передохнут". В ответной телеграмме председатель потребовал уточнения. А какого именно?
(ответ)
"На какой гласной в последнем слове вы ставите ударение?".
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:31:33, Сегодня [Материал]
+1

Вы правы городской голова будет спасителем. а спасителем планеты земля тоже найдется.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:14:46, Сегодня [Материал]
+1

А через три недели щастья вам да любовь!
briz
7 aleks (briz)   • 15:34:28, Сегодня [Материал]
+2

70% населения все равно заразятся коронавирусом. Наша задача выиграть время, - Меркель
где то так...
Mykhailo
8 Михаил (Mykhailo)   • 15:42:30, Сегодня [Материал]
+2

https://youtu.be/QpHg-WJ-mek?t=1060
Комаровский: Карантин нужен, чтобы не заболели все сразу, а понемногу, чтобы коллапса не случилось.
Время нужно, чтобы подготовиться, закупить кислород и т.п. Ввести карантин и ничего больше не делать - это наивно, глупо и преступно.
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:04:19, Сегодня [Материал]
0

Вот, что известно о короновирусе в Украине http://zhzh.info/publ/59-1-0-15810
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