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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 6 » 15:54:20

Украина в ближайшие дни может перейти в «желтую» зону карантина: что запретят

Вчера, 15:54:20 1408 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина в ближайшие дни может перейти в «желтую» зону карантина: что запретят

 Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с "зеленой" в "желтую" зону карантина. Это анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня эпидемической опасности в желтый", - рассказал он.

По его словам, Министерство здравоохранения уже подало соответствующее ходатайство в Кабмин, на этой неделе он будет рассмотрено, а решение о новых ограничениях может быть с 13 сентября.
 

"Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности. Будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются, прежде всего, массовых мероприятий", - пояснил Виктор Ляшко.


Однако, по его словам, "оснований для введения красного уровня пока нет и одном регионе", то есть о закрытии общественного транспорта речь не идет.
 

Желтый уровень карантина


Желтая зона предусматривает масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Главные ограничения:
 
  • запрет массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 квадратных метра в зданиях или на территории, где они запланированы;
  • запрет заполнять кинотеатры и другие залы заведений культуры на более чем 50% мест;
  • запрет заполнять спортзалы и фитнес-центры более чем 1 человек на 10 квадратных метров.

Тэги: украина, коронавирус, Карантин
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Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:50:33, Вчера [Материал]

Ну что народ готов зайти в стойло или не готов спрашивает Ляшко?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:52:03, Вчера [Материал]

Кстати в Голландии только намекнули . что хотят ввести паспорта ковидные и народ вышел на улицу.
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