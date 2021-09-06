Украина в ближайшие дни может перейти в «желтую» зону карантина: что запретят

Украина превысила индикаторы, которые могут перенести страну с "зеленой" в "желтую" зону карантина. Это анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24".
"Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня эпидемической опасности в желтый"
, - рассказал он.
По его словам, Министерство здравоохранения уже подало соответствующее ходатайство в Кабмин, на этой неделе он будет рассмотрено, а решение о новых ограничениях может быть с 13 сентября.
"Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в желтый уровень эпидемической опасности. Будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются, прежде всего, массовых мероприятий", - пояснил Виктор Ляшко.
Однако, по его словам, "оснований для введения красного уровня пока нет и одном регионе", то есть о закрытии общественного транспорта речь не идет.
Желтый уровень карантина
Желтая зона предусматривает масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.
Главные ограничения:
- запрет массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 квадратных метра в зданиях или на территории, где они запланированы;
- запрет заполнять кинотеатры и другие залы заведений культуры на более чем 50% мест;
- запрет заполнять спортзалы и фитнес-центры более чем 1 человек на 10 квадратных метров.