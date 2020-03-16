В Украине зафиксировали новые случаи инфицирования коронавирусом

В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19.
По информации Министерства здравоохранения, пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.
"Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все лица, с которыми она близко контактировала, изолированы в условиях стационара. Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом. Ранее была госпитализирована с симптомами острого вирусного заболевания, контактировала с больным коронавирусной инфекцией. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19"
, - сообщает Минздрав.
На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории получено 5 положительных результатов на COVID-19
: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай)
области.
В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77257 (45,6%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 89 367 случаев в 142 странах/территориях/регионах.
Напомним, у пяти жителей Житомирской области по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на Covid-19 не подтвердилось
.