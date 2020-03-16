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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 16 » 14:43:44

В Украине зафиксировали новые случаи инфицирования коронавирусом

Вчера, 14:53:44 4042 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине зафиксировали новые случаи инфицирования коронавирусом

 В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения, пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.

"Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все лица, с которыми она близко контактировала, изолированы в условиях стационара. Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным коронавирусом. Ранее была госпитализирована с симптомами острого вирусного заболевания, контактировала с больным коронавирусной инфекцией. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19", - сообщает Минздрав.

На сегодня по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77257 (45,6%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 89 367 случаев в 142 странах/территориях/регионах.

Напомним, у пяти жителей Житомирской области по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на Covid-19 не подтвердилось.
Тэги: коронавирус, украина, Эпидемия
Комментариев: 2
RaID
1 Сергій (RaID)   • 15:26:08, Вчера [Материал]
+5

Лише через 14 днів ми дізнаємось скільки станом на сьогодні у нас було реально хворих, тому краще всім хто може залишатись вдома - краще залишитись вдома, щоб зменшити ризик для всіх інших хто не може працювати з дому чи залишитись вдома.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 22:02:32, Вчера [Материал]
0

Пока не будет патрулей на улицах, вылавливающих хитрожопых (я не заболей, короновирус это фейк), все это не особо даст результат.
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