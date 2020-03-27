В Радомышле обнаружили еще одного больного коронавирусом

В Житомирской области подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом. Инфицированным оказался житель города Радомышль. Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр.
"По результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра, методом ПЦР, были исследованы материалы от 9 больных из области. Из них - 1 случай подтверждение заболевания СОVID-19 в Радомышле"
, - говорится в сообщении
.
Подозрение на COVID-19 не подтвердилось: у двух больных из Житомира, одного из Черняхова, двух из Бердичева и троих больных из Радомышля.
Вероятно, больным на COVID-19 является прихожанином Радомышльской церкви, в которую ранее ходила погибшая от вируса женщина
. Утром 27 марта появилась информация о том, что у шести прихожан местной церкви экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат
, анализы передали на дополнительное лабораторное исследование, для подтверждения или опровержения результатов.