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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 6 » 18:13:10

Коллапс с тестированием на COVID-19: Мэр Житомира будет просить Минздрав уволить Парамонова

Вчера, 18:14:10 3003 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коллапс с тестированием на COVID-19: Мэр Житомира будет просить Минздрав уволить Парамонова

 Из-за напряженной ситуации с тестированием на коронавирус в Житомирской области городской совет Житомира хочет попросить Минздрав и главного санитарного врача Украины сменить руководство областного лабораторного центра.

Об этом заявил мэр Сергей Сухомлин во время внеочередного заседания исполкома, передает "Перший Житомирський".

По его словам, еще в начале карантина мэрия предлагала всяческую помощь центру для бесперебойной работы по выявлению коронавируса, однако там отказались, сказав, что всем обеспечены.

На сегодня по области именно в Житомире обнаружено наибольшее количество случаев заболевания COVID-19, но на ближайшие 3 дня новые тесты не будут проводить, а те 800, что сейчас в очереди, люди ждут по 2 недели.

Это создает очень сложные условия работы для врачей, которые при любых симптомах коронавируса должны со всеми пациентами работать в защитных костюмах и без постановки точного диагноза, ожидая по несколько недель результаты анализов.

Также мэр напомнил о недавнем постановлении главного санитарного врача Зиновия Параманова, которым он хотел в Житомире полностью остановить весь транспорт и все предприятия.

Как сообщалось, в Житомирской области образовалась очередь на тестирование больных коронавирусом. В связи с этим вирусологическая лаборатория областного центра на 3 дня сократит прием биологических материалов.
Тэги: Тесты, Парамонов, коронавирус, ОЛЦ, Сухомлин
Комментариев: 13
melan
1 melan (melan)   • 18:29:15, Вчера [Материал]
+9

Честно говоря был удивлен его назначению. Человеку в силу его возраста просто уже пора отдыхать. Неужели не было кандидатуры помоложе, или опять коррупция???
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 18:33:44, Вчера [Материал]
+5

Був впевнений, що цей рудиментарний залишок СРСР вже давно на пенсії
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 19:58:33, Вчера [Материал]
-6

так несовки обосрались....

а Парамонову пофиг, он делает как положено
и не врёт, что не подходит современной властной структуре на У-краине.
garold
7 Кonstantin (garold)   • 00:18:39, Сегодня [Материал]
+3

Ты дурак!?Это падло наворовало столько что ему прямой путь на нары,врать то ему чего он таких как ты просто стрижёт по ваше одобрительное блеяние(
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 09:08:59, Сегодня [Материал]
-2

как вы, совки, достали....
когда до вас дойдёт, не пойман - не вор.
если его за 6 лет честнейшей свидомой власти с кучей борющихся с коррупцией бездельников не поймали - он просто няшка.
garold
11 Кonstantin (garold)   • 12:32:32, Сегодня [Материал]
0

Не то что вы праведные совки,всё знаете всё видите а сделать тоже ни чего не можете))))И никто его ловить не будет ,рука руку моет вам совкам на радость....
pushistik13
13 Пушистик (pushistik13)   • 14:32:15, Сегодня [Материал]
0

это правда
вы, совки, ни на что не способны
то, что построено вокруг - построили не совки....
MAS-ter
9 Mast (MAS-ter)   • 09:36:34, Сегодня [Материал]
+1

Причем, на пенсии более 15 тыс гривен. Плюс всякие плюшки для чернобыльцев первой категории. Эта тварь поимела всех чернобыльцев и создала тысячи фейковых льготников.
melan
3 melan (melan)   • 19:08:50, Вчера [Материал]
+1

....городской совет Житомира хочет попросить Минздрав и главного санитарного врача Украины сменить руководство областного лабораторного центра.....

Мысль в слух- Представляю цирк когда коллектив лабораторного центра в полном составе напишет заявления на увольнение в силу поддержки своего руководителя.
andriiua
5 andrii (andriiua)   • 20:37:59, Вчера [Материал]
+1

Удивили, думал фамилия Парамонов вечна в рядах здравоохранения )
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:05:03, Вчера [Материал]
+9

Так ось чому ми з 7-го місця за кількістью виявлених С19 по Україні скотились на 12 за останній тиждень. У нас просто не встигають обробити тести, навіть тим кому зробили, а ще й багатьом не роблять.
priatel
10 Андрей (priatel)   • 10:36:10, Сегодня [Материал]
0

Как говаривал классик:"Какая отврати́тельная РОЖА!!!!"
yahimsol
12 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:40:22, Сегодня [Материал]
-1

Хай Сергій Сухомлин займається господарством міста, а не піариться на чом попало, ще перердвиборча компанія не почалась. Чи Сухомлин вже став експертом з медицини, піарщик дешевий...
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