Из-за напряженной ситуации с тестированием на коронавирус в Житомирской области городской совет Житомира хочет попросить Минздрав и главного санитарного врача Украины сменить руководство областного лабораторного центра.
Об этом заявил мэр Сергей Сухомлин во время внеочередного заседания исполкома, передает "Перший Житомирський
".
По его словам, еще в начале карантина мэрия предлагала всяческую помощь центру для бесперебойной работы по выявлению коронавируса, однако там отказались, сказав, что всем обеспечены.
На сегодня по области именно в Житомире обнаружено наибольшее количество случаев заболевания COVID-19, но на ближайшие 3 дня новые тесты не будут проводить, а те 800, что сейчас в очереди, люди ждут по 2 недели.
Это создает очень сложные условия работы для врачей, которые при любых симптомах коронавируса должны со всеми пациентами работать в защитных костюмах и без постановки точного диагноза, ожидая по несколько недель результаты анализов.
Также мэр напомнил о недавнем постановлении главного санитарного врача
Зиновия Параманова, которым он хотел в Житомире полностью остановить весь транспорт и все предприятия.
Как сообщалось, в Житомирской области образовалась очередь на тестирование больных коронавирусом
. В связи с этим вирусологическая лаборатория областного центра на 3 дня сократит прием биологических материалов.
Коллапс с тестированием на COVID-19: Мэр Житомира будет просить Минздрав уволить Парамонова
а Парамонову пофиг, он делает как положено
и не врёт, что не подходит современной властной структуре на У-краине.
когда до вас дойдёт, не пойман - не вор.
если его за 6 лет честнейшей свидомой власти с кучей борющихся с коррупцией бездельников не поймали - он просто няшка.
вы, совки, ни на что не способны
то, что построено вокруг - построили не совки....
Мысль в слух- Представляю цирк когда коллектив лабораторного центра в полном составе напишет заявления на увольнение в силу поддержки своего руководителя.