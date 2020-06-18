Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты

Жители Житомира жалуются на искажение результатов ПЦР-тестов на Covid-19, и просят правоохранителей вмешаться в ситуацию.

Как стало известно «Журналу Житомира», некоторые жители города ждут результатов ПЦР-тестирования неделями. В двух из четырех случаев они оказываются ложными. Об этом, в частности, заявила в фейсбук житомирянка Ольга Сиваченко.

“Месяц длилась моя „болезнь“, хотя язык уже с полной уверенностью не поворачивается это так назвать. Я за этот период четыре раза сдала ПЦР-тест, ждала неделями результаты, дважды он был положительным...”, — говорит она.



В целях самоконтроля Сиваченко прошла ИФА-тестирование. Результат показал отсутствие антител к Covid19. Позже оказалось, что жительница города болела не коронавирусом, а типичной пневмонией.

“А сейчас вот думаю, кто за этот бардак ответит... наверное пусть прокуратура разбирается”, — сказала она.





Провал с украинскими ПЦР-тестами

Напомним, ПЦР-тесты украинского производителя “Укргентех”, которые массово были закуплены Офисом президента (минимум на 36 млн грн) оказались не пригодными к использованию.

После скандала эти тесты исследовали повторно, они показали чувствительность на уровне всего в 20%.

Продукцию компании "Укргентех" признали не верифицированной, что означает, что заявленная производителем чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует реальным характеристикам.

В Центре общественного здоровья Минздрава тогда заявили, что такие системы не могут использоваться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - говорилось в документе, который ЦОЗ Минздрава направил, в том числе, и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.



Отметим, что закуплено таких систем было не менее 600 тыс.















