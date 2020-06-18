Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты

Жители Житомира жалуются на искажение результатов ПЦР-тестов на Covid-19, и просят правоохранителей вмешаться в ситуацию.
Как стало известно «Журналу Житомира», некоторые жители города ждут результатов ПЦР-тестирования неделями. В двух из четырех случаев они оказываются ложными. Об этом, в частности, заявила в фейсбук житомирянка Ольга Сиваченко.
“Месяц длилась моя „болезнь“, хотя язык уже с полной уверенностью не поворачивается это так назвать. Я за этот период четыре раза сдала ПЦР-тест, ждала неделями результаты, дважды он был положительным...”, — говорит она.
В целях самоконтроля Сиваченко прошла ИФА-тестирование. Результат показал отсутствие антител к Covid19. Позже оказалось, что жительница города болела не коронавирусом, а типичной пневмонией.
“А сейчас вот думаю, кто за этот бардак ответит... наверное пусть прокуратура разбирается”, — сказала она.
Напомним, ПЦР-тесты украинского производителя “Укргентех”, которые массово были закуплены Офисом президента (минимум на 36 млн грн) оказались не пригодными к использованию.
После скандала эти тесты исследовали повторно, они показали чувствительность на уровне всего в 20%.
Продукцию компании "Укргентех" признали не верифицированной, что означает, что заявленная производителем чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует реальным характеристикам.
В Центре общественного здоровья Минздрава тогда заявили, что такие системы не могут использоваться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19.
"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - говорилось в документе, который ЦОЗ Минздрава направил, в том числе, и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.
Отметим, что закуплено таких систем было не менее 600 тыс.
И один интересный момент.
В 1957 году исследователи столкнулись с непонятным явлением: мыши, которых заражали определёнными вирусами, не заболевали. Поиски причин этого явления показали, что мыши, не поддавшиеся заражению вирусами, в момент заражения уже болели другой вирусной инфекцией. Таким образом выяснилось, что в организме мышей один из вирусов препятствует размножению другого. Так были открыты интерфероны.
У женщины действительно могли быть фрагменты SARS-Cov2 на слизистой, но организм в это время боролся с другим вирусом и блокировал развитие covid-19 интерферонами, поэтому нет антител к SARS-Cov2.