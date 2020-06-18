Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 18.06.2020    22:33:21
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 18 » 07:41:04

Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты

Сегодня, 02:27:04 3942 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты

Жители Житомира жалуются на искажение результатов ПЦР-тестов на Covid-19, и просят правоохранителей вмешаться в ситуацию.

Как стало известно «Журналу Житомира», некоторые жители города ждут результатов ПЦР-тестирования неделями. В двух из четырех случаев они оказываются ложными. Об этом, в частности, заявила в фейсбук житомирянка Ольга Сиваченко.

“Месяц длилась моя „болезнь“, хотя язык уже с полной уверенностью не поворачивается это так назвать. Я за этот период четыре раза сдала ПЦР-тест, ждала неделями результаты, дважды он был положительным...”, — говорит она.


В целях самоконтроля Сиваченко прошла ИФА-тестирование. Результат показал отсутствие антител к Covid19. Позже оказалось, что жительница города болела не коронавирусом, а типичной пневмонией.

“А сейчас вот думаю, кто за этот бардак ответит... наверное пусть прокуратура разбирается”, — сказала она.


Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты

Провал с украинскими ПЦР-тестами

Напомним, ПЦР-тесты украинского производителя “Укргентех”, которые массово были закуплены Офисом президента (минимум на 36 млн грн) оказались не пригодными к использованию.

После скандала эти тесты исследовали повторно, они показали чувствительность на уровне всего в 20%. 

Продукцию компании "Укргентех" признали не верифицированной, что означает, что заявленная производителем чувствительность и специфичность тест-системы не соответствует реальным характеристикам.

В Центре общественного здоровья Минздрава тогда заявили, что такие системы не могут использоваться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19.

"Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности данной тест-системы не подтверждены верификационными исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19", - говорилось в документе, который ЦОЗ Минздрава направил, в том числе, и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.


Отметим, что закуплено таких систем было не менее 600 тыс.


Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты


Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты


Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты


Житомиряне просят прокуратуру проверить ПЦР-тесты на Covid-19: показывают ложные результаты

Тэги: Тесты, медицина, коронавирус
Комментариев: 10
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 07:55:52, Сегодня [Материал]
0

Взагалі ця історія з посиленням карантану і новими захворівшими на мій погляд штучна. Владі сьогодні вигідно мати багато хворих і жорсткій карантин, а медикам це вигідно бо вони отримують кошти на боротьбу з вірусом.
Rick
2 Rick Wandall (Rick)   • 09:18:21, Сегодня [Материал]
+5

А что та прокуратура сделает. У нас что есть лаборатории, где можно исследовать мазки на молекулярном уровне?
И один интересный момент.
В 1957 году исследователи столкнулись с непонятным явлением: мыши, которых заражали определёнными вирусами, не заболевали. Поиски причин этого явления показали, что мыши, не поддавшиеся заражению вирусами, в момент заражения уже болели другой вирусной инфекцией. Таким образом выяснилось, что в организме мышей один из вирусов препятствует размножению другого. Так были открыты интерфероны.
У женщины действительно могли быть фрагменты SARS-Cov2 на слизистой, но организм в это время боролся с другим вирусом и блокировал развитие covid-19 интерферонами, поэтому нет антител к SARS-Cov2.
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 10:48:57, Сегодня [Материал]
+2

А слабо отправить их производителю,если не доказана их эффективность. Та же история с китайскими тестами.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 15:33:29, Сегодня [Материал]
+4

можно для начала попробовать вернуть в аптеку пластинку цитрамона.....
Incola
4 Александр (Incola)   • 12:47:28, Сегодня [Материал]
+1

у нас все слабО и слабо.
melan
5 melan (melan)   • 13:58:24, Сегодня [Материал]
+3

это Украина Карл.....
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:33:48, Сегодня [Материал]
0

Ольга Вы аптекарь и не попадаете под триста тысяч врачебных.. А вот наши врачи уже все переболели.....В Радомышле дети погибшей от короновируса сделали эксгумацию выяснили. что мама не болела этим вирусом. Второе они подали на врачей в суд и выиграли суд плюс моральный ущерб нащитали.
Ивасик
10 Телесик (Ивасик)   • 17:27:39, Сегодня [Материал]
+3

ты уже второй раз (если не ошибаюсь) говоришь одно и тоже, но не приводишь пруф в виде линка... линк в студию (про выигранный суд, моралку и т.д.), или сам знаешь, как это называется
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:36:13, Сегодня [Материал]
+1

Власть поймала драйф от короновируса и поэтому будут использовать эту тему для хищения народного имущества. Мы если их не выкинем с теплых кабинетов толку не будет. Нужны новые чиновники.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:05:06, Сегодня [Материал]
+2

Они продлили до 31 ИЮЛЯ. И саме пошли "работать" по кабинетам и сессийным залам. Удобная тема. А вы в детсад не попадаете,а у них спец сады открыты. Школы закрыты. Больницы закрыты,....ну куда не глянь везде задница подлецов.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus