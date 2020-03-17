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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 17 » 20:53:26

Блогеров устроивших пранк с коронавирусом на Житомирщине привлекут к ответственности

Вчера, 21:23:26 969 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Блогеров устроивших пранк с коронавирусом на Житомирщине привлекут к ответственности

 Сегодня 17 марта в больницу города Коростень вызвали полицию из-за ложного сообщения о заражении коронавирусом.

Как оказалось, в больницу обратились два молодых парня с якобы симптомами коронавирусной инфекции. "Зараженными" опасной болезнью оказались двое местных YouTube блогеров, которые решили проверить работу сотрудников инфекционной больницы.

"Два парня, 1990 и 1994 года, обратились в центр ПМСП Коростенского городского совета с жалобой о неотложной помощи. Они заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились за границей с 5 по 12 марта, в Италии", - написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.


Бригада скорой помощи сразу среагировала на этот вызов, прибыв к мнимым больным в полном защитном комплекте от коронавирусной инфекции. Блогеров доставили в инфекционное отделение.

"В инфекционном боксе был проведен быстрый тест на выявление коронавируса. Результат оказался отрицательным, но известно, что болезнь проявляется только на 4-5 сутки. Когда врач зашла в бокс и начала процедуру анамнеза, то есть получения информации о больном и его болезни, они признались, что являются блогерами и просто по приколу снимают процесс получения медицинской помощи", - добавил председатель ОГА.


Главный врач Николай Ходаковский вызвал полицию для фиксации правонарушения.

Руководитель области заявил, что потребует компенсацию стоимости зря потраченного комплекта индивидуальной защиты и выезда медицинской бригады и привлечение к административной ответственности мамкиных горе-блогеров.
Тэги: пранк, медицина, коростель, коронавирус
Комментариев: 3
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 21:33:52, Вчера [Материал]
+2

Наказать и очень жестко. Обнародовать наказание.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 21:52:14, Вчера [Материал]
+3

Домашній карантін з трудовим вихованням - шити маски до кінця епідемії
melan
3 melan (melan)   • 23:49:56, Вчера [Материал]
0

два дебила
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