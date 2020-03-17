Блогеров устроивших пранк с коронавирусом на Житомирщине привлекут к ответственности

"Два парня, 1990 и 1994 года, обратились в центр ПМСП Коростенского городского совета с жалобой о неотложной помощи. Они заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились за границей с 5 по 12 марта, в Италии", - написал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"В инфекционном боксе был проведен быстрый тест на выявление коронавируса. Результат оказался отрицательным, но известно, что болезнь проявляется только на 4-5 сутки. Когда врач зашла в бокс и начала процедуру анамнеза, то есть получения информации о больном и его болезни, они признались, что являются блогерами и просто по приколу снимают процесс получения медицинской помощи", - добавил председатель ОГА.