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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 18 » 13:38:12

«Умерла не от недостатка кислорода»: в городской больнице назвали причины смерти больной COVID-19 житомирянки

Сегодня, 14:01:45 1780 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Умерла не от недостатка кислорода»: в городской больнице назвали причины смерти больной COVID-19 житомирянки

 В Житомирской городской больнице №1 прокомментировали ситуацию связанную со смертью преподавательницы Житомирской политехники Ольги Грабар. На выходных женщина разместила в Facebook пост, в котором писала о том, что в больнице закончился кислород.

В медицинском учреждении подтверждают: такая пациентка действительно находилась на лечении в реанимационном отделении больницы. Женщина имела подтвержденный диагноз COVID и имела сопутствующие хронические заболевания, сообщает издание Житомир инфо.
 

«Действительно, у нас была такая пациентка, женщина 39 лет. Она умерла позавчера (16 ноября, - ред.). Находилась у нас на лечении со 2 числа (2.11.2020 - ред.). Был подтвержден COVID. Она с самого начала находилась в реанимации. Была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции, была на высокопотоковой вентиляции. То есть, она получала не 10 литров кислорода в минуту, а около 30 литров в минуту. Умерла она позавчера. Мы проводили вскрытие. Причина смерти - интенсивная тромбоэмболия легочной артерии. Это частое осложнение при COVID. Сам COVID вызывает тромбообразования во всех сосудах и умерла она не от недостатка кислорода, а от тромбоэмболии», - говорит медицинский директор КП «Больница №1» Андрей Волков.



Андрей Волков / Фото Житомир инфо


По словам Андрея Волкова, тромбоэмболия - распространенное осложнение при COVID-19.
 

«Тромбоэмболию вызывает токсическое действие вируса и токсинов. Это не связано с кислородом. Кроме того, у пациентов с COVID в процессе дыхания задействовано примерно 10% легочной ткани. У некоторых и меньше. И даже если подавать 50 литров в минуту, то у них все равно будет ощущение удушья, потому что процессы газообмена в легких не проходят. Человек субъективно будет чувствовать, что кислорода нет. Кроме того, возникают панические настроения, страх смерти. Возможно, это связано с этим. Я не могу сказать точно, но у меня такая версия», - говорит Андрей Волков.




Медицинский директор также пояснил, действительно ли в больнице есть проблемы с поставками кислорода.
 

«Чем вызван ее пост. У нас сейчас в больнице проблем с кислородом нет. Вы можете выйти посмотреть - у нас запас кислорода достаточно серьезный. У нас есть договоры с поставщиками, с этим проблем нет. Есть технические моменты в системе. Сейчас начались заморозки и начали примерзать магистрали. И технически может быть падение давления на минуту или две, но потом давление восстанавливается. Это связано чисто с физическими причинами. Я хочу заметить, что вместе с ней на блоке находилось еще 9 пациентов, 6 из которых - на высокопотоковой вентиляции. Все, слава Богу, живы. Вы понимаете, что если бы были перебои с поставками, то количество таких пациентов было бы больше. Резюмирую: пациентка умерла от осложнений COVID, а не от проблем с кислородным обеспечением в больнице», - говорит медицинский директор КП «Больница №1» Андрей Волков.


Напомним, Ольга Грабар была преподавательницей государственного университета «Житомирская политехника». Ей было всего 39 лет.

Тэги: больница, кислород, медицина, коронавирус
Комментариев: 3
Vanda
1 Ванда (Vanda)   • 18:30:28, Сегодня [Материал]
+3

Ич як завиправдовувалився у три поверхи, видно рильце в пушку..
Mira
2 Irina (Mira)   • 19:28:10, Сегодня [Материал]
0

Конечно, где кто видел или слышал, чтобы главный врач признал вину больницы??? Ольга там была не одна и нужно было спросить у других больных. Но !!! в реанимацию не пускают никого. Смерть Ольги будет на совести врачей, покрывающих власть и друг друга. Бог все видит !!!
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:56:58, Сегодня [Материал]
0

то есть женщину могла спасти банальная таблетка аспирина
но это не по "протоколу"....
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