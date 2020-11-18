«Умерла не от недостатка кислорода»: в городской больнице назвали причины смерти больной COVID-19 житомирянки

«Действительно, у нас была такая пациентка, женщина 39 лет. Она умерла позавчера (16 ноября, - ред.). Находилась у нас на лечении со 2 числа (2.11.2020 - ред.). Был подтвержден COVID. Она с самого начала находилась в реанимации. Была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции, была на высокопотоковой вентиляции. То есть, она получала не 10 литров кислорода в минуту, а около 30 литров в минуту. Умерла она позавчера. Мы проводили вскрытие. Причина смерти - интенсивная тромбоэмболия легочной артерии. Это частое осложнение при COVID. Сам COVID вызывает тромбообразования во всех сосудах и умерла она не от недостатка кислорода, а от тромбоэмболии», - говорит медицинский директор КП «Больница №1» Андрей Волков.
«Тромбоэмболию вызывает токсическое действие вируса и токсинов. Это не связано с кислородом. Кроме того, у пациентов с COVID в процессе дыхания задействовано примерно 10% легочной ткани. У некоторых и меньше. И даже если подавать 50 литров в минуту, то у них все равно будет ощущение удушья, потому что процессы газообмена в легких не проходят. Человек субъективно будет чувствовать, что кислорода нет. Кроме того, возникают панические настроения, страх смерти. Возможно, это связано с этим. Я не могу сказать точно, но у меня такая версия», - говорит Андрей Волков.
«Чем вызван ее пост. У нас сейчас в больнице проблем с кислородом нет. Вы можете выйти посмотреть - у нас запас кислорода достаточно серьезный. У нас есть договоры с поставщиками, с этим проблем нет. Есть технические моменты в системе. Сейчас начались заморозки и начали примерзать магистрали. И технически может быть падение давления на минуту или две, но потом давление восстанавливается. Это связано чисто с физическими причинами. Я хочу заметить, что вместе с ней на блоке находилось еще 9 пациентов, 6 из которых - на высокопотоковой вентиляции. Все, слава Богу, живы. Вы понимаете, что если бы были перебои с поставками, то количество таких пациентов было бы больше. Резюмирую: пациентка умерла от осложнений COVID, а не от проблем с кислородным обеспечением в больнице», - говорит медицинский директор КП «Больница №1» Андрей Волков.
но это не по "протоколу"....