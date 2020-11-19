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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 19 » 12:58:58

Степанов отреагировал на смерть женщины в Житомире, которая жаловалась на проблемы с кислородом

Сегодня, 13:10:21 1635 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Степанов отреагировал на смерть женщины в Житомире, которая жаловалась на проблемы с кислородом

 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что смерть 39-летней житомирянки Ольги Грабар не связана с проблемами с кислородом в городской больнице.

Об этом 19 ноября он сообщил в Facebook во время ежедневного онлайн-брифинге.
 

"Хочу подчеркнуть, что иногда то, что мы читаем и потом сразу начинаем разбираться, оказывается не совсем так, как пишут и комментируют в соцсетях. Так, относительно случая, который произошел в Житомирской больнице №1: Министерство здравоохранения сразу отреагировало и начало разбираться в ситуации. Что хочу сообщить: что сообщалось, якобы, там не хватает кислорода и кислород дают не всем, не хватает коек с подведенным кислородом. На сегодняшний день в этой больнице кислородом обеспечено 106 коек: это централизованный кислород, или кислородные концентраторы. Кроме того, в больнице сейчас находится 67 пациентов, которые нуждаются в кислороде, и всем им, разумеется, предоставляется этот кислород.

То, что касается той женщины, которая ушла из жизни из-за COVID, которую не удалось спасти нашим медицинским работникам, она находилась в достаточно тяжелом состоянии в больнице, была переведена в реанимацию, в палату интенсивной терапии. Находилась потом на аппарате искусственной вентиляции легких, на высокопотоковом кислороде, была интубирована, но, к сожалению, осложнения, которое дает вирус, кроме того сопутствующие заболевания, которые были у этой женщины, они не позволили спасти ее жизнь. Но даже намека на то, что ей не была предоставлена ​​кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - сказал Степанов.

 
Брифинг Степанова (об инциденте в житомирской больнице с 8:00 минуты видео)

Как сообщал «Журнал Житомира», 16 ноября в Житомире от коронавируса умерла 39-летняя Ольга Грабар, которая обращалась к мэру с жалобами на то, что в реанимации больницы №1, куда она попала, не хватает кислорода для больных. По словам медицинского директора больницы, пациентка умерла от осложнений COVID, а не от проблем с кислородным обеспечением.
Тэги: министр, Смерть, коронавирус, больница, кислород
Комментариев: 9
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 14:50:52, Сегодня [Материал]
+6

Это Мисюрова дала ему такую информацию?! А, ну тогда это чистая правда!!!
RaID
3 Сергій (RaID)   • 16:11:34, Сегодня [Материал]
0

Деталі від лікарів

https://youtu.be/H0XvXK_KEqI
Mira
2 Irina (Mira)   • 15:25:11, Сегодня [Материал]
+11

Как надоела эта ложь!!! Чем выше должность тем больше врут, чтобы быть белыми и пушистыми.
1. Может на СЕГОДНЯШНИЙ день с кислородом все нормально, но умершая жаловалась на проблемы 15 , а умерла утром 16.
2.Волков говорил, что умершая была *подключена к аппарату неинвазивной вентиляции* ( это в маске).
Степанов , что *на аппарате искусственной вентиляции легких, на высокопотоковом кислороде, была интубирована*, т.е. была вставлена интубационная трубка.
Хочется сказать : *Ребята, если врете, то хоть договоритесь и врите одинаково, не держите нас за лохов*.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:18:27, Сегодня [Материал]
+3

Помоему министр Степанов врёт. Погибшая при жизни написала в инстограмме посыл с просьбой о помощи в связи с отсутствием кислорода. Своими дебильными заявлениями вы оскорбляете погибшую и нас живущих. Вы есть высшей степени подлец!
Incola
5 Александр (Incola)   • 17:36:09, Сегодня [Материал]
+2

То сами виноваты что родили под дверями роддома, потом она виновата что не дождалась кислорода "на сегодняшний день" -живем в королевстве кривых зеркал.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:58:37, Сегодня [Материал]
-2

Посыл Владу ...Ты предлагаеш закрыть школы, а что делать с Кромберг энд Шуберт который работает( три тысячи работающих) ??? "Сильпо" " АТБ" " АШАН" " Экомаркет" "ОЛДИ" " очереди стоят в кассах по два-три десятка. А ФОПЫ закрыли и загнобили демоны. Да еще и заставляют людей платить единый налог. единый социальный внесок. за землю. налог на недввижимость. Получается фопы не работают, а платят. Кому? А чиновники всех уровней работают и получают зарплату-причём огромную зарплату (в зависимости от категорий) Вы представляете масштабы сформировавшихся извращенцев ?
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:18:15, Сегодня [Материал]
-3

Задача сдорового общества быстрее сформироватся воедино и защищать интересы своего бизнеса. Как видим люди при власти используют власть в личных интересах.
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 21:07:25, Сегодня [Материал]
0

мене от цікавить, друзі, де подівся Кобальт? носився з доктором смерть всю каденцію Супрун, а тепер як справді проблеми, мовчить... надіюсь, живий і здоровий, а то аж переживати стала
Zefir
9 Моє місто (Zefir)   • 21:16:25, Сегодня [Материал]
0

А що цей кончений ЗЕуряд за пів-року зробив. Що немає ліжок з киснем!!! Уроди і непрофесионали. Нулі. Зелені пустишкі. Ось кого привели до влади 73%!!Ё!!! Бездумні голосування!!!! І зараз кого привели в міськраду? Тих саміх! Яких змін ви хочете? Ви такі самі як ті кого ви вибираєте!!!
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