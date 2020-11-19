Степанов отреагировал на смерть женщины в Житомире, которая жаловалась на проблемы с кислородом

"Хочу подчеркнуть, что иногда то, что мы читаем и потом сразу начинаем разбираться, оказывается не совсем так, как пишут и комментируют в соцсетях. Так, относительно случая, который произошел в Житомирской больнице №1: Министерство здравоохранения сразу отреагировало и начало разбираться в ситуации. Что хочу сообщить: что сообщалось, якобы, там не хватает кислорода и кислород дают не всем, не хватает коек с подведенным кислородом. На сегодняшний день в этой больнице кислородом обеспечено 106 коек: это централизованный кислород, или кислородные концентраторы. Кроме того, в больнице сейчас находится 67 пациентов, которые нуждаются в кислороде, и всем им, разумеется, предоставляется этот кислород.



То, что касается той женщины, которая ушла из жизни из-за COVID, которую не удалось спасти нашим медицинским работникам, она находилась в достаточно тяжелом состоянии в больнице, была переведена в реанимацию, в палату интенсивной терапии. Находилась потом на аппарате искусственной вентиляции легких, на высокопотоковом кислороде, была интубирована, но, к сожалению, осложнения, которое дает вирус, кроме того сопутствующие заболевания, которые были у этой женщины, они не позволили спасти ее жизнь. Но даже намека на то, что ей не была предоставлена ​​кислородная терапия в необходимом объеме, не было", - сказал Степанов.