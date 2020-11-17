В Житомире от COVID-19 умерла женщина, которая жаловалась на нехватку кислорода в реанимации больницы

В Житомире от коронавируса умерла женщина, которая обращалась к мэру с жалобами на то, что в реанимации больницы, куда она попала, не хватает кислорода для больных, тогда как ранее сообщалось, что для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн гривен. Об этом сообщили близкие женщины на ее странице в Facebook под постом, адресованному мэру Житомира.

В воскресенье 15 ноября, Ольга Грабар написала пост на своей странице в Facebook. В нем она заявляла, что в житомирской городской больнице №1 в реанимации больным коронавирусом не хватает кислорода, и просила мэра города Сергея Сухомлина разобраться с этой ситуацией.

"Сергей Иванович, срочно нужна ваша помощь для людей, лежащих в гор.больнице #1!!! Для людей в реанимации на ковид-19 уже нет кислорода!! Сегодня реанимация работала через раз! А это единственный наш шанс на спасение!!!! Вмешайтесь!!! Я знаю вы в этом городе можете все!!!! Я не знаю как нам сейчас пережить ночь, а на утро кислорода нет вообще!!!! Я сейчас сама тут лежу, кислород отключали за сегодня уже 8 раз!!! Бедные врачи в реанимации не знают что делать!!! Спасите!!! Самое страшное что у нас нету времени!!!! Друзья максимально репост по городу, умоляю!!!!", – написала Грабар.



В комментариях к этому посту заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова написала, что по состоянию на 22.00 15.11.20 кислород есть, все отделения работают.

Знакомые Грабар ответили Мисюровой в комментариях, что Ольги больше нет в живых.

Ольга Грабар была преподавательницей Житомирского государственного технологического университета.

Ей было 39 лет.

Пост Ольги Грабар о нехватке кислорода в больнице Житомира. Скриншот: facebook/olga.grabar.16



Комментарий заместителя мэра Марии Мисюровой и сообщение о смерти Грабар. Фото: facebook/olga.grabar.16