Два завода по производству кислорода приостановили работу: в житомирских больницах уже перебои с поставками

«Мы постоянно в напряжении, потому что нет гарантии, что тот кислород будет завтра. Нет системности, нет постоянства, а есть перебои большие», - сказал главный врач Житомирской районной больницы Тарас Собко.

«Мы не отказываемся от своих обязанностей, но мы работаем на грани. Мы делаем все возможное, больница была предупреждена. На данный момент у меня на филиале нет ни одного килограмма кислорода, сейчас я ничего дать ему не могу», - рассказал представитель компании, поставляющей кислород Игорь Кучерук.