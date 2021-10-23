Два завода по производству кислорода приостановили работу: в житомирских больницах уже перебои с поставками

В больницах Житомира и области наблюдаются перебои с поставками кислорода, который крайне необходим для больных коронавирусной инфекцией.
«Ситуация с кислородом последние дни критическая, наш поставщик не имеет технической возможности поставлять кислород, они сообщают, что у них ограниченные ресурсы и два дня они говорят, что кислорода не будет», - сообщил телеканалу СК-1 заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской районной больницы Артур Мельниченко.
Врачи признаются, ежедневно работать становится все труднее, они не понимают, что их ждет дальше.
«Мы постоянно в напряжении, потому что нет гарантии, что тот кислород будет завтра. Нет системности, нет постоянства, а есть перебои большие», - сказал главный врач Житомирской районной больницы Тарас Собко.
Остановились заводы
Представитель частного предприятия, который поставляет кислород в некоторые медучреждения Житомира и области по телефону объясняет, такая ситуация сложилась из-за украинских заводов, которые остановили производство на плановые регламентные работы.
«Мы не отказываемся от своих обязанностей, но мы работаем на грани. Мы делаем все возможное, больница была предупреждена. На данный момент у меня на филиале нет ни одного килограмма кислорода, сейчас я ничего дать ему не могу», - рассказал представитель компании, поставляющей кислород Игорь Кучерук.
В облгосадминистрации руководителям медучреждений советуют подыскивать новых поставщиков.
Напомним, заместитель мэра заявляла, что в больницах напряженная ситуация с кислородом. В пик весной потребление кислорода было в пределах 600-700 литров в сутки, сегодня же нагрузка возросла - полторы тонны в сутки.