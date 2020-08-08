«Четвертый день антирекорд». Зеленский призвал готовиться ко второй волне коронавируса

В Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу

Динамика заболеваемости коронавирусом





Сегодня в субботу, 8 августа, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров мобилизоваться, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.Так, Зеленский обратился к правительству на фоне стремительного увеличения числа зараженных коронавирусом с требованием проверить больницы на предмет готовности оказания помощи больным.Кроме того, правительство обязали обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Также Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда в аннексированный Крым."Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для избежания второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", — говорится в сообщении.По состоянию на утро субботы, 8 августа, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 489 человек. Это новый антирекорд по числу новых случаев. Об этом свидетельствуют данные СНБО.Общее число подтвержденных случаев Covid-19 достигло 79 750. С начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 1 879 человека (прирост за сутки +27). Выздоровели же 43 055 человек. Сейчас в стране болеют 34 816 человек (+1 462).Отметим, что антирекорд по новым случаям Covid-19, выявленным за сутки, в Украине фиксируют четвертый день подряд. Прошлый был установлен 7 августа с 1 453 новыми пациентами.

Вчера, в Министерстве здравоохранения показали динамику заболеваемости коронавирусом в Украине за последнюю неделю, когда три дня подряд регистрировались новые рекорды по числу заболевших за сутки. Активных случаев увеличилось почти на четыре тысячи человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Помните, ослабление карантина создает иллюзию защищенности. Но! Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина. Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все", - указано в сообщении.



Так, за последнюю неделю (с первого по седьмое августа) зарегистрированы:

8 377 новых случаев заражения;

4 303 людей излечились;

159 смертей от осложнений коронавируса.



По итогам недели количество активных больных в стране выросло сразу на 3 915 человек. Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Проведено 105 840 ПЦР-тестов на коронавирус.

