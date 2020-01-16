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2020 » Январь » 1615:26:15

Зеленский уменьшил призывной возраст: во сколько будут забирать в армию

Сегодня, 15:37:50 826 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Зеленский уменьшил призывной возраст: во сколько будут забирать в армию

 Президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет. Об этом говорится в указе, который глава государства подписал 16 января.

В документе указано, что на срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. А также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Сроки проведения призывной кампании на срочную военную службу, согласно указу, установлены следующие:
 
  • весенний призыв – в апреле-июне 2020 года;
  • осенний призыв – в октябре-декабре 2020 года.

Кабинету министров Зеленский поручил определить не только численность украинцев, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Указ №13/2020 вступает в силу со дня его опубликования.
Тэги: призыв, армия, Зеленский, украина
Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 16:08:03, Сегодня
+2

должен быть переход полностью на контрактную армию.
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 16:11:50, Сегодня
+2

То раньше такой план был.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:44:22, Сегодня
-3

Давай сразу с 15 лет. Позвольте спросить. а для чего армию набираете?
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:00:30, Сегодня
-2

как там на "майдане" кричали - по призыву служат только рабы и собаки
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:29:07, Сегодня
-3

На Майдане кричали петухов в стойло, а они вон попрежнему кукарекают. Один единственный сбежал -это Янукович. А вот все остальные перекрасились и дальше правят страной, городом. селом, пенсийным фондом, полицией, судами. держгеокадастрами . прокуратурой. Житомиргазом. Облэнэрго.Мало того организовали сепары для народа войну. чтобы загнать народ в бутылку. Вы лучше Майдан не трогайте. Майдан - это многострадальный народ который пытается вырватся от демонов которые его облепили и кровь пьют тоннами.
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