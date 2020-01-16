Зеленский уменьшил призывной возраст: во сколько будут забирать в армию

Президент Украины Владимир Зеленский снизил призывной возраст для мужчин с 20 до 18 лет. Об этом говорится в указе, который глава государства подписал 16 января.
В документе указано
, что на срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. А также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
Сроки проведения призывной кампании на срочную военную службу, согласно указу, установлены следующие:
- весенний призыв – в апреле-июне 2020 года;
- осенний призыв – в октябре-декабре 2020 года.
Кабинету министров Зеленский поручил определить не только численность украинцев, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.
Указ №13/2020 вступает в силу со дня его опубликования.