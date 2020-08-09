В Житомире от коронавируса умерла военнослужащая ВСУ, которая была подключена к аппарату ИВЛ

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - говорится в сообщении в фейсбук.