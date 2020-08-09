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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 9 » 13:19:01

В Житомире от коронавируса умерла военнослужащая ВСУ, которая была подключена к аппарату ИВЛ

Сегодня, 13:44:45 1579 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире от коронавируса умерла военнослужащая ВСУ, которая была подключена к аппарату ИВЛ

 Сегодня утром 09.08.2020 в Житомире был зафиксирован очередной летальный случай от заболевания COVID-19, умерла женщина, работник Вооруженных сил Украины. Об это «Журналу Житомира» сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.

Ещё с 24 июля женщина находилась на амбулаторном лечении по адресу своего проживания. Однако, в связи с ухудшением состояния здоровья 2 августа она была экстренно госпитализирована в первую городскую больницу (ЦГБ №1) г. Житомир. 

С 3 августа пациент была подключена к аппарату ИВЛ. Сегодня утром 9 августа, к сожалению, скончалась.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - говорится в сообщении в фейсбук.


По данным Житомирского областного лабораторного центра по состоянию на 9:00 08.08.2020 зарегистрировано всего - 2101 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели всего - 1524. Умерло всего - 41.

По состоянию на 10.00 воскресенья, 9 августа, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек, летальных исходов – 6, выздоровели - 681 человек, а на изоляции находится 795 человек.

Напомним, в июне 2020 года в Житомире была зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Тэги: ИВЛ, ВСУ, коронавирус, медицина, Житомир
Комментариев: 4
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 14:08:44, Сегодня [Материал]
-1

Сумно. А чого не пишуть яка причина смерті?
Hoakina
2 Марина (Hoakina)   • 17:59:41, Сегодня [Материал]
+1

не написали, скільки їй років було і чи були хронічні хвороби
Fedya
3 jose (Fedya)   • 20:33:03, Сегодня [Материал]
+1

Запалення легенів, як можливе ускладнення ковіду - страшна річ....
lg2013
4 lg (lg2013)   • 22:06:34, Сегодня [Материал]
0

У Китаї медперсонал був у потужних захисних костюмах, окулярах, а у нас практично без нічого.
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