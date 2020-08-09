В Житомире от коронавируса умерла военнослужащая ВСУ, которая была подключена к аппарату ИВЛ

Сегодня утром 09.08.2020 в Житомире был зафиксирован очередной летальный случай от заболевания COVID-19, умерла женщина, работник Вооруженных сил Украины. Об это «Журналу Житомира
» сообщили в пресс-службе Командования медицинских сил ВСУ.
Ещё с 24 июля женщина находилась на амбулаторном лечении по адресу своего проживания. Однако, в связи с ухудшением состояния здоровья 2 августа она была экстренно госпитализирована в первую городскую больницу (ЦГБ №1) г. Житомир.
С 3 августа пациент была подключена к аппарату ИВЛ. Сегодня утром 9 августа, к сожалению, скончалась.
"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - говорится в сообщении в фейсбук.
По данным Житомирского областного лабораторного центра по состоянию на 9:00 08.08.2020 зарегистрировано всего - 2101 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Выздоровели всего - 1524. Умерло всего - 41.
По состоянию на 10.00 воскресенья, 9 августа, в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 305 человек, летальных исходов – 6, выздоровели - 681 человек, а на изоляции находится 795 человек.
Напомним, в июне 2020 года в Житомире была зафиксирована первая смерть от коронавируса
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