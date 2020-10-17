Если у вас COVID-19 в легкой форме: врач дала главные советы

"И контактные люди вместо физического и социального дистанцирования открещиваются от своей совести, массово врут сами себе и другим об отсутствии риска, даже внушают своим больным ближним, что это никакой не коронавирус, а неправильные тесты, потому что нельзя остановиться, надо бежать вперед наперегонки со своими фантазиями и нести, распространять вирус", - написала доктор.