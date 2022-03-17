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Главная » Новости » Житомир » 2022 » Март » 17 » 11:30:02

Как украинцам сделать вакцинацию от COVID-19 за границей?

Вчера, 11:30:02 564 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как украинцам сделать вакцинацию от COVID-19 за границей?

Многие украинцы, покинувшие родину, в связи с войной, вынужденно переехали на Запад Украины, или за границу, но понимают, что пандемия COVID-19 никуда не делась, и ищут возможность сделать себе и своим близким прививку. Кстати сказать во многих странах до сих пор действуют ограничения, и без прививки человек не может вести нормальный образ жизни. 

В этой статье мы собрали для вас максимально полезной информации о том, как вакцинироваться против COVID-19 в разных странах для украинцев, вынужденно покинувших свои дома. 

Польша

Доступные вакцины 

  • Johnson&Johnson (однодозная)
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)


Полный курс вакцинации в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины. 

Необходимые документы:

  • документ, удостоверяющий личность – например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC). 


Процедура регистрации

Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и станьте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах. 

Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле «Данные пациента» (Dane pacjenta) нужно выбрать «Другой идентификатор» (Inny identyfikator) (вместо «Номер PESEL») и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.

Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов:

По телефону доверия 989

Непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации

Во время регистрации не забудьте назвать номер документа, указанный на электронном направлении!

Румыния

Доступные вакцины

  • Johnson&Johnson (однодозная)
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)


Полный курс вакцинации в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины. 

Необходимые документы:

  • заграничный паспорт;
  • на месте вакцинации заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна);


Процедура регистрации

На официальном сайте правительства Румынии вы найдете карту всех пунктов вакцинации - с точным адресом и информацией о наличии вакцин. 

Словакия

Доступные вакцины

  • Johnson&Johnson (однодозная)
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день) 
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)


Полный курс вакцинации в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

  • документ, удостоверяющий личность


Процедура регистрации:

Детали регистрации доступны на сайте

Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается. Также детали касательно вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030

Молдова

Доступные вакцины

  • Johnson&Johnson (однодозная)
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
  • Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели)
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)


Полный курс вакцинации в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины. 

Детали вакцинации иностранцев на данный момент неизвестны. 

Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.

Венгрия

Доступные вакцины

  • Johnson&Johnson (однодозная)
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
  • Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели)
  • Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)


Полный курс вакцинации в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.  

Необходимые документы:

  • документ, удостоверяющий личность


Процедура регистрации

Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о вакцинации  

Чехия

Доступные вакцины 

  • Johnson & Johnson (однодозная)
  • Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)
  • Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)
  • Вакцина от Novavax (две дозы с интервалом в 3-4 недели) 


Полный курс вакцинации в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины. 

Необходимые документы:

  • документ, удостоверяющий личность
  • деньги


ВАЖНО: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/ 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации)

Процедура регистрации

Узнать о местоположении пунктов вакцинации можно здесь

А записаться на вакцинацию здесь 

Тэги: Здоровье, медицина, вакцинация, covid-19, общество, новости Украины
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