Как украинцам сделать вакцинацию от COVID-19 за границей?

Многие украинцы, покинувшие родину, в связи с войной, вынужденно переехали на Запад Украины, или за границу, но понимают, что пандемия COVID-19 никуда не делась, и ищут возможность сделать себе и своим близким прививку. Кстати сказать во многих странах до сих пор действуют ограничения, и без прививки человек не может вести нормальный образ жизни.
В этой статье мы собрали для вас максимально полезной информации о том, как вакцинироваться против COVID-19 в разных странах для украинцев, вынужденно покинувших свои дома.
Полный курс вакцинации в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и станьте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.
Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле «Данные пациента» (Dane pacjenta) нужно выбрать «Другой идентификатор» (Inny identyfikator) (вместо «Номер PESEL») и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.
Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов:
По телефону доверия 989
Непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации
Во время регистрации не забудьте назвать номер документа, указанный на электронном направлении!
Полный курс вакцинации в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
На официальном сайте правительства Румынии вы найдете карту всех пунктов вакцинации - с точным адресом и информацией о наличии вакцин.
Полный курс вакцинации в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Детали регистрации доступны на сайте
Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается. Также детали касательно вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030
Полный курс вакцинации в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Детали вакцинации иностранцев на данный момент неизвестны.
Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.
Полный курс вакцинации в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о вакцинации
Полный курс вакцинации в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
ВАЖНО: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/ 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации)
Узнать о местоположении пунктов вакцинации можно здесь
А записаться на вакцинацию здесь