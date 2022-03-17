Как украинцам сделать вакцинацию от COVID-19 за границей?

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Многие украинцы, покинувшие родину, в связи с войной, вынужденно переехали на Запад Украины, или за границу, но понимают, что пандемия COVID-19 никуда не делась, и ищут возможность сделать себе и своим близким прививку. Кстати сказать во многих странах до сих пор действуют ограничения, и без прививки человек не может вести нормальный образ жизни.



В этой статье мы собрали для вас максимально полезной информации о том, как вакцинироваться против COVID-19 в разных странах для украинцев, вынужденно покинувших свои дома.

Польша

Доступные вакцины

Johnson&Johnson (однодозная)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)



Полный курс вакцинации в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

документ, удостоверяющий личность – например, паспорт, временное удостоверение личности иностранца (TZTC).



Процедура регистрации

Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и станьте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.

Врач выдает направление на вакцинацию через приложение salon.gov.pl. В поле «Данные пациента» (Dane pacjenta) нужно выбрать «Другой идентификатор» (Inny identyfikator) (вместо «Номер PESEL») и ввести номер документа, которым пользуется иностранец.

Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов:

По телефону доверия 989

Непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации

Во время регистрации не забудьте назвать номер документа, указанный на электронном направлении!

Румыния

Доступные вакцины

Johnson&Johnson (однодозная)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)



Полный курс вакцинации в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

заграничный паспорт;

на месте вакцинации заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна);



Процедура регистрации

На официальном сайте правительства Румынии вы найдете карту всех пунктов вакцинации - с точным адресом и информацией о наличии вакцин.

Словакия

Доступные вакцины

Johnson&Johnson (однодозная)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)



Полный курс вакцинации в Словакии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

документ, удостоверяющий личность



Процедура регистрации:

Детали регистрации доступны на сайте

Сайт доступен только на территории Словакии, то есть в Украине он не открывается. Также детали касательно вакцинации доступны по номеру: +421 2 32 353 030

Молдова

Доступные вакцины

Johnson&Johnson (однодозная)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели)

Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)



Полный курс вакцинации в Молдове считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Детали вакцинации иностранцев на данный момент неизвестны.

Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы 0 800 12300.

Венгрия

Доступные вакцины

Johnson&Johnson (однодозная)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3-4 недели)

Sputnik V (две дозы с интервалом в 21 день-3 месяца)



Полный курс вакцинации в Венгрии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

документ, удостоверяющий личность



Процедура регистрации

Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о вакцинации

Чехия

Доступные вакцины

Johnson & Johnson (однодозная)

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день)

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней)

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней)

Вакцина от Novavax (две дозы с интервалом в 3-4 недели)



Полный курс вакцинации в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы:

документ, удостоверяющий личность

деньги



ВАЖНО: вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/ 15 евро (цена зависит от пункта вакцинации)

Процедура регистрации

Узнать о местоположении пунктов вакцинации можно здесь

А записаться на вакцинацию здесь