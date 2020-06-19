Главного санитарного врача не пустили в житомирскую больницу

Медицинский скандал возник в Житомире. Главного санврача Украины Виктора Ляшко не пустили в областной лабораторный центр. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Накануне Виктор Ляшко уже во второй раз приехал увольнять санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова. Привез приказы об его увольнении и назначении другого специалиста, но дверь канцелярии перед Ляшко закрыли.

Зато под лабораторный центр вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на посту.

В начале мая главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов направил в местные больницы письмо, в котором сообщил, что вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра 3 дня не будет принимать материалы для ПЦР-исследований из-за перегрузки лаборатории.

В МОЗ начали готовить приказ об увольнении чиновника, потому что тот не справился с работой. Впрочем, Зиновий Парамонов до сих пор держится на должности.