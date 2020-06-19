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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июнь » 19 » 12:06:24

Главного санитарного врача не пустили в житомирскую больницу

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Главного санитарного врача не пустили в житомирскую больницу

Медицинский скандал возник в Житомире. Главного санврача Украины Виктора Ляшко не пустили в областной лабораторный центр. Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Накануне Виктор Ляшко уже во второй раз приехал увольнять санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова. Привез приказы об его увольнении и назначении другого специалиста, но дверь канцелярии перед Ляшко закрыли.

Зато под лабораторный центр вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на посту.

В начале мая главный санитарный врач Житомирской области Зиновий Парамонов направил в местные больницы письмо, в котором сообщил, что вирусологическая лаборатория областного лабораторного центра 3 дня не будет принимать материалы для ПЦР-исследований из-за перегрузки лаборатории.

В МОЗ начали готовить приказ об увольнении чиновника, потому что тот не справился с работой. Впрочем, Зиновий Парамонов до сих пор держится на должности.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали еще 921 нового больного коронавирусной инфекцией. Это больше всего с начала эпидемии в стране и 4-й антирекорд за последние несколько дней. За 2 недели статистика с 300-400 инфицированных в сутки увеличилась до более 900.

 
Тэги: Ляшко, Парамонов, медицина, Житомир
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