Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 09.03.2021    22:24:07
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 9 » 20:56:25

В Житомирской области болеют COVID-19 по третьему разу

Сегодня, 21:00:25 372 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области болеют COVID-19 по третьему разу

Врачи говорят, что 60 человек заболели COVID-19 во второй раз, а три человека подхватили болезнь уже по третьему кругу.

Первый заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко сообщила, что в регионе фиксируют случаи заболевания COVID-19 в третий раз. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы фиксируем единичные случаи, когда люди третий раз заболели COVID-19", — сказала она.

По ее словам, в регионе не ведут статистику повторных заражений коронавирусом. Остапченко добавляет, что особенностей течения COVID-19 при втором повторном заболевании нет.

На Тернопольщине также сообщают о случаях третьего заражения коронавирусом. Эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев говорит, что COVID-19 второй раз диагностировали у более шестидесяти жителей региона, а у трех человек эту болезнь обнаружили в третий раз.

Напомним, в ноябре прошлого года во Львовской области с начала эпидемии выявили 17 случаев повторного заражения коронавирусом. По словам львовского врача-пульмонолога Анатолия Невзгоды, повторный Covid-19 дает тяжелые осложнения у пациентов с сопутствующими болезнями, такими как сахарный диабет, гипертония и ожирение.

Он добавил, что иммунитет у переболевших держится несколько месяцев.

В свою очередь в Южной Корее нашли свое объяснения случаям повторного заражения, заявив, что все дело – в высокой чувствительности тестов. Медики объясняют, что в соскобы для ПЦР-тестов часто попадают частички оставшегося в теле человека "мертвого" вируса.

Тэги: Житомир, covid-19, коронавірус
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus