Житомир отныне имеет современную систему для быстрой диагностики COVID-19

В Житомирском областном лабораторном центре уже установлена и работает новая французская современная система CFX96. Она позволит осуществлять еще больше тестирований на выявление коронавируса у жителей области.
По информации облгосадминистрации, аппарат для Житомирщины приобрела корпорация «АТБ» в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Система CFX96 - это передовой аппарат для быстрого и высокоточного определения коронавирусной инфекции. Он позволяет лишь за 2 часа проверить около 90 человек.
«Мы благодарны за помощь нашему лабораторному центру. Раньше работали на двух уже устаревших аппаратах, которым исполнилось по 12 лет. Теперь имеем возможность проводить исследования на новой системе, только остается проблема в дефиците непосредственно вирусологов, которые проводят тесты. Но пока справляемся», - рассказывает главный санитарный врач Житомирской области, директор Житомирского областного лабораторного центра МЗ Украины Зиновий Параманов.
Современную систему для ПЦР-диагностики в лабораторном центре после установки и проверки сразу же запустили в работу. И уже в первый день на этом аппарате провели 24 ПЦР-исследования.