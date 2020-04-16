Житомир отныне имеет современную систему для быстрой диагностики COVID-19

«Мы благодарны за помощь нашему лабораторному центру. Раньше работали на двух уже устаревших аппаратах, которым исполнилось по 12 лет. Теперь имеем возможность проводить исследования на новой системе, только остается проблема в дефиците непосредственно вирусологов, которые проводят тесты. Но пока справляемся», - рассказывает главный санитарный врач Житомирской области, директор Житомирского областного лабораторного центра МЗ Украины Зиновий Параманов.