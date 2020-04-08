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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 8 » 15:40:40

Приехал из Польши и сразу к друзьям: в Малине 8 человек заразились COVID-19 на вечеринке

Сегодня, 16:08:07 217 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Приехал из Польши и сразу к друзьям: в Малине 8 человек заразились COVID-19 на вечеринке

 В городе Малин зафиксировали вспышку коронавируса. За последние сутки там COVID-19 заболели сразу 8 местных жителей. Все они посещали вечеринку, которую устроил их знакомый по возвращении из Польши.

Об этом на брифинге 8 апреля сказал председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"Ситуация в области такова, что те, кто заболели COVID-19 - не приезжие из-за границы, а те, кто подхватили инфекцию через контакт с лицами, которые вернулись из-за границы. Больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд из Польши своего товарища, и сегодня мы имеем вспышку в Малине - 8 случаев", - рассказал Бунечко.


В Малине сегодня из-за обнаружения большего количества зараженных коронавирусом работает областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик на брифинге рассказал, что также много больных коронавирусом в Бердичеве.
 

"В Бердичеве все, кто заболели коронавирусом, - это местные жители, которые не выезжали за пределы Украины, а контактировали с приезжими или с теми, кто имел определенные признаки заболевания, но не протестировался", - сказал Николай Суслик.


Он также рассказал, что двое пациентов из Малина и Бердичева сейчас в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомирской области за сутки подтвердили еще 13 новых случаев заболевания коронавирусом, 2 из них в Житомире.
Тэги: коронавирус, Малин, Житомирская область
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 16:17:29, Сегодня [Материал]
0

.....кто имел определенные признаки заболевания, но не протестировался....

куда у нас можно прийти и протестироваться????
bender123
2 vasya (bender123)   • 16:24:04, Сегодня [Материал]
0

эпичность зашкаливает.. естественный отбор в деле.. дарвин аплодирует стоя) давайте поблагодарим сами знаете кого что всех заробитчан вернули в страну и отправили домой устраивать вечеринки
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