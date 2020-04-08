В городе Малин зафиксировали вспышку коронавируса. За последние сутки там COVID-19 заболели сразу 8 местных жителей. Все они посещали вечеринку, которую устроил их знакомый по возвращении из Польши.
Об этом на брифинге 8 апреля сказал председатель облгосадминистрации Виталий Бунечко.
"Ситуация в области такова, что те, кто заболели COVID-19 - не приезжие из-за границы, а те, кто подхватили инфекцию через контакт с лицами, которые вернулись из-за границы. Больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд из Польши своего товарища, и сегодня мы имеем вспышку в Малине - 8 случаев", - рассказал Бунечко.
В Малине сегодня из-за обнаружения большего количества зараженных коронавирусом работает областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Руководитель областного управления здравоохранения Николай Суслик на брифинге рассказал, что также много больных коронавирусом в Бердичеве.
"В Бердичеве все, кто заболели коронавирусом, - это местные жители, которые не выезжали за пределы Украины, а контактировали с приезжими или с теми, кто имел определенные признаки заболевания, но не протестировался", - сказал Николай Суслик.
Он также рассказал, что двое пациентов из Малина и Бердичева сейчас в тяжелом состоянии.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомирской области за сутки подтвердили еще 13 новых случаев
заболевания коронавирусом, 2 из них в Житомире
.
Приехал из Польши и сразу к друзьям: в Малине 8 человек заразились COVID-19 на вечеринке
куда у нас можно прийти и протестироваться????