Приехал из Польши и сразу к друзьям: в Малине 8 человек заразились COVID-19 на вечеринке

"Ситуация в области такова, что те, кто заболели COVID-19 - не приезжие из-за границы, а те, кто подхватили инфекцию через контакт с лицами, которые вернулись из-за границы. Больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд из Польши своего товарища, и сегодня мы имеем вспышку в Малине - 8 случаев", - рассказал Бунечко.