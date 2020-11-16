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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 16 » 12:29:11

В Житомирской области госпитализируют каждого шестого больного COVID-19

Вчера, 12:58:11 958 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области госпитализируют каждого шестого больного COVID-19

 В Житомирской области показатель госпитализации больных с коронавирусом в среднем составляет 15-18%. То есть на лечение в стационар попадает каждый шестой больной.

Об этом 16 ноября во время онлайн-брифинга сообщила заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.
 

"В среднем этот процент (госпитализаций - ред.) составляет 15-18%. Это пациенты средней тяжести заболевания и тяжелые", - отметила заместитель председателя ОГА.


В больницах области по состоянию на 16 ноября на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 8 пациентов, еще 264 - на кислородной поддержке.

Напомним, в Житомирской области, согласно официальной статистике, 9 981 человек болеет COVID-19. 

 
Тэги: лечение, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 3
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 13:02:37, Вчера [Материал]
0

Хороше коротке відео про профілактику захворювання
https://youtu.be/r7e17sJUzjg
Mira
2 Irina (Mira)   • 21:17:27, Вчера [Материал]
0

А теперь посчитаем % заболевших.Население области по данным интернета 1208000 чел. Заболело ковидом 22847 (по данным ОЛЦ).
22847:1208000*100=1.89%
Пусть заболевшие не все сдавали тесты или тесты были ошибочные и заболевших в 2 раза больше 1,89%*2=3,78% !!!!! А болеют и бессимптомно и легко, не все же умирают.
Пусть даже 4%, разве это так много больных??? Это даже не эпидемия.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 23:35:22, Вчера [Материал]
0

А Ви без гугла визначення слова епідемія зможете розказати?
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