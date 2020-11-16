В Житомирской области госпитализируют каждого шестого больного COVID-19

В Житомирской области показатель госпитализации больных с коронавирусом в среднем составляет 15-18%. То есть на лечение в стационар попадает каждый шестой больной.
Об этом 16 ноября во время онлайн-брифинга
сообщила заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.
"В среднем этот процент (госпитализаций - ред.) составляет 15-18%. Это пациенты средней тяжести заболевания и тяжелые", - отметила заместитель председателя ОГА.
В больницах области по состоянию на 16 ноября на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 8 пациентов, еще 264 - на кислородной поддержке.
Напомним, в Житомирской области, согласно официальной статистике
, 9 981 человек болеет COVID-19.
https://youtu.be/r7e17sJUzjg
22847:1208000*100=1.89%
Пусть заболевшие не все сдавали тесты или тесты были ошибочные и заболевших в 2 раза больше 1,89%*2=3,78% !!!!! А болеют и бессимптомно и легко, не все же умирают.
Пусть даже 4%, разве это так много больных??? Это даже не эпидемия.