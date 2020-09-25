COVID-19 на Житомирщине: 6 смертей и почти полторы сотни новых больных

За последние двое суток на Житомирщине зарегистрировано еще 6 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Так, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 46-летняя женщина и 82-летний мужчина - жители г. Житомира, 68-летний житель Емильчинского района, 69-летний житель Житомирского района, 49-летний житель Новоград-Волынского района и 83-летняя жительница Коростенского района.
"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее"
, - сообщили в облгосадминистрации.
Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 98 летальных случаев от COVID-19. Больше всего в Житомире (33), Коростенском (11) и Житомирском (10) районах.
За прошедшие сутки, 24 сентября, в области подтвердили 141 новый случай COVID-19. В учреждениях здравоохранения первой волны занято больными коронавирусом 29,9% от общего количества коек.