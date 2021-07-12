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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 12 » 13:31:35

Прививку от COVID-19 получили более 100 000 жителей Житомирской области – ОГА

Сегодня, 13:31:35 478 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прививку от COVID-19 получили более 100 000 жителей Житомирской области – ОГА

 10-11 июля Центр вакцинации от COVID-19 в Житомире привил 1 976 человек. Об этом сообщает Житомирский городской совет. Отмечается, что первую дозу CoronaVac получила 671 человек, вторую - 1305. Среди вакцинированных преобладают женщины - 1045 человек.

С открытия Центра вакцинировано уже 8 396 человек.

В мэрии напомнили, что в Центре уже не проводят ревакцинацию AstraZeneca: получить вторую дозу препарата можно в любом стационарном пункте прививки (ул. Покровская, 159; площадь Полевая, 2; ул. Героев Десантников, 23).

Центр вакцинации против COVID-19 на базе спортивного зала школы №6 продолжит работу и в следующие выходные.

По состоянию на 12 июля в Житомирской области прививку от коронавируса получили 106 481 человек.
 

Статистика, Житомирская ОГА
Тэги: прививка, коронавирус, вакцинация
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Комментариев: 2
Shiv
1 Iгор (Shiv)   • 14:58:10, Сегодня [Материал]

Вроде бы все и замечательно, но телефон центра вакцинации Житомира (0800350466) не отвечает.
dakar
2 Инспектор Кранник (dakar)   • 19:48:37, Сегодня [Материал]

Приезжай и вакцинируйся. Там нет очереди. Только код и паспорт возьми.
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