Прививку от COVID-19 получили более 100 000 жителей Житомирской области – ОГА

10-11 июля Центр вакцинации от COVID-19 в Житомире привил 1 976 человек. Об этом сообщает Житомирский городской совет
. Отмечается, что первую дозу CoronaVac получила 671 человек, вторую - 1305. Среди вакцинированных преобладают женщины - 1045 человек.
С открытия Центра вакцинировано уже 8 396
человек.
В мэрии напомнили, что в Центре уже не проводят ревакцинацию AstraZeneca: получить вторую дозу препарата можно в любом стационарном пункте прививки (ул. Покровская, 159; площадь Полевая, 2; ул. Героев Десантников, 23).
Центр вакцинации против COVID-19 на базе спортивного зала школы №6 продолжит работу и в следующие выходные.
По состоянию на 12 июля в Житомирской области прививку от коронавируса получили 106 481
человек.
Статистика, Житомирская ОГА