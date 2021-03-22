В Житомирской области прививку против COVID-19 получили лишь 2300 человек

С начала вакцинальной кампании, 24 февраля, в Житомирской области привит против COVID-19 всего 2341 человек.
Соответствующую информацию предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья
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Известно, что за минувшие сутки, 21 марта, прививки получили 310 жителей Житомирщины. В тоже время в Украине за сутки привито 2715 человек.
Всего с начала вакцинации первую прививку сделали 111 024 людям, вторую – одному человеку.
Вакцинация в Украине
С 24 февраля в стране началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19 и военных. Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.
Сейчас вакцинируют в Украине препаратом CoviShield. Он разработан Oxford/AstraZeneca и производится на мощностях в Индии. Фактически CoviShield - это та самая «оксфордская» вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает Serum Institute India. В Украине препарат зарегистрирован для экстренного использования.
В Житомирской области первым вакцину против COVID-19
получил заведующий отделением городской больницы №2.