Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 22.03.2021    16:17:12
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 22 » 10:26:36

В Житомирской области прививку против COVID-19 получили лишь 2300 человек

Сегодня, 10:37:36 526 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области прививку против COVID-19 получили лишь 2300 человек

 С начала вакцинальной кампании, 24 февраля, в Житомирской области привит против COVID-19 всего 2341 человек.

Соответствующую информацию предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

Известно, что за минувшие сутки, 21 марта, прививки получили 310 жителей Житомирщины. В тоже время в Украине за сутки привито 2715 человек.

Всего с начала вакцинации первую прививку сделали 111 024 людям, вторую – одному человеку.


 


Вакцинация в Украине


С 24 февраля в стране началась вакцинация против коронавируса. Первыми вакцинируют медиков, работающих с больными COVID-19 и военных. Прививки также сделали министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко и президент Владимир Зеленский.

Сейчас вакцинируют в Украине препаратом CoviShield. Он разработан Oxford/AstraZeneca и производится на мощностях в Индии. Фактически CoviShield - это та самая «оксфордская» вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает Serum Institute India. В Украине препарат зарегистрирован для экстренного использования.

В Житомирской области первым вакцину против COVID-19 получил заведующий отделением городской больницы №2.
Тэги: вакцинация, прививка, коронавирус, статистика
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus