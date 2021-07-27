Вакцинация на Житомирщине: за сутки от COVID-19 прививали более 3600 человек

В Житомирской области по состоянию на 27 июля от COVID-19 вакцинировано 155 248 человек. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Житомирской ОГА
.
По информации Департамента, жителей области прививают пятью вакцинами:
- COVISHIELD - 17291 (первая доза) и 0 (вторая доза);
- CORONAVAC - 39734 (первая доза) и 13 890 (вторая доза);
- COMIRNATY - 30139 (первая доза) и 15 509 (вторая доза);
- ASTRAZENECA - 10894 (первая доза) и 21 476 (вторая доза);
- MODERNA - 6314 (первая доза) и 1 (вторая доза) из которых 3647 - за минувшие сутки, 26 июля.
Количество привитых по возрастному распределению:
- 16 - 18 лет: 1;
- 18 - 20 лет: 4389;
- 20 - 39 лет: 41052;
- 40 - 49 лет: 31534;
- 50 - 59 лет: 30847;
- 60 - 69 лет: 29883;
- 70 - 79 лет: 13616;
- 80 лет и старше: 3899.
Напомним, в Житомире Центр вакцинации с 22 июля работает ежедневно:
- с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
- в субботу и воскресенье с 8:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15.
В Центре можно выбрать вакцину: CoronaVac или Moderna
.