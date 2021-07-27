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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 27 » 12:19:36

Вакцинация на Житомирщине: за сутки от COVID-19 прививали более 3600 человек

Сегодня, 12:19:36 370 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вакцинация на Житомирщине: за сутки от COVID-19 прививали более 3600 человек

 В Житомирской области по состоянию на 27 июля от COVID-19 вакцинировано 155 248 человек. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Житомирской ОГА.

По информации Департамента, жителей области прививают пятью вакцинами:
 
  • COVISHIELD - 17291 (первая доза) и 0 (вторая доза);
  • CORONAVAC - 39734 (первая доза) и 13 890 (вторая доза);
  • COMIRNATY - 30139 (первая доза) и 15 509 (вторая доза);
  • ASTRAZENECA - 10894 (первая доза) и 21 476 (вторая доза);
  • MODERNA - 6314 (первая доза) и 1 (вторая доза) из которых 3647 - за минувшие сутки, 26 июля.



Количество привитых по возрастному распределению:
 
  • 16 - 18 лет: 1;
  • 18 - 20 лет: 4389;
  • 20 - 39 лет: 41052;
  • 40 - 49 лет: 31534;
  • 50 - 59 лет: 30847;
  • 60 - 69 лет: 29883;
  • 70 - 79 лет: 13616;
  • 80 лет и старше: 3899.

Напомним, в Житомире Центр вакцинации с 22 июля работает ежедневно:
 
  • с понедельника по пятницу с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
  • в субботу и воскресенье с 8:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15.

В Центре можно выбрать вакцину: CoronaVac или Moderna.
Тэги: статистика, прививка, вакцинация
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