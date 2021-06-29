Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 29 Июня 2021    21:47:44
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 29 » 09:36:09

Вакцинация от коронавируса: еще 1300 житомирян получили прививки

Сегодня, 09:36:09 571 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вакцинация от коронавируса: еще 1300 житомирян получили прививки

 В Житомире в Центре массовой вакцинации против коронавируса 26 и 27 июня прививки получили 1364 человека. Об этом сообщили в городском совете.

Тем, кто получал первую дозу, прививки проводили вакциной CoronaVac. Ревакцинировали препаратом АstraZeneca.

Первую дозу (CoronaVac) получили 1144 человека, ревакцинацию (AstraZeneca) - 220.

Отмечается, что наибольшее количество прививок получили граждане в возрасте 60-69 лет (331) и 21-39 лет (315).

Напомним, Центр массовой вакцинации работает в субботу и воскресенье с 8:30 до 19:00. Прийти на вакцинацию могут все совершеннолетние лица независимо от наличия декларации с семейным врачом. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
 

Запись в очередь на вакцинацию

 
  • на сайте vaccination.covid19.gov.ua
  • через колл-центр: 0 800 350 436
  • через портал государственных услуг Дія

Тэги: Житомир, вакцинация, прививка
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus