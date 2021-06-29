Вакцинация от коронавируса: еще 1300 житомирян получили прививки

В Житомире в Центре массовой вакцинации против коронавируса 26 и 27 июня прививки получили 1364 человека. Об этом сообщили в городском совете.
Тем, кто получал первую дозу, прививки проводили вакциной CoronaVac. Ревакцинировали препаратом АstraZeneca.
Первую дозу (CoronaVac) получили 1144 человека, ревакцинацию (AstraZeneca) - 220.
Отмечается, что наибольшее количество прививок получили граждане в возрасте 60-69 лет (331) и 21-39 лет (315).
Напомним, Центр массовой вакцинации работает в субботу и воскресенье с 8:30 до 19:00. Прийти на вакцинацию могут все совершеннолетние лица независимо от наличия декларации с семейным врачом. С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
Запись в очередь на вакцинацию