Получи прививку и выиграй приз: мэр заманивает житомирян на вакцинацию

В субботу, 4 сентября, на улице Михайловской откроют мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщил в соцсети городской голова.
"Уже завтра будем праздновать День житомирян! Начинаем в 11:00 на Михайловской. В это же время, на главной пешеходной улице, возле фонтана, откроется мобильный пункт вакцинации", - отметил Сергей Сухомлин.
Пункт будет работать до 19:00, в наличии будут вакцины AstraZeneca и CoronaVac. Житомиряне, которые сделают прививку примут участие в розыгрыше подарков.
"Все, кто там получит прививки - смогут принять участие в розыгрыше подарков от городского совета и сладких призов от житомирского бизнеса. В 18:00 на Михайловской состоится жеребьевка и праздничный концерт! Всех приглашаю", - добавил мэр Житомира.
Напомним, в Житомире Центры вакцинации работают в торговых центрах: по ул. Грушевского, 5
и на Киевском шоссе, 4/2.
График работы
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- суббота - с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
- воскресенье и праздничные дни - с 08:30 до 14:00.