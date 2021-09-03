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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 3 » 12:52:14

Получи прививку и выиграй приз: мэр заманивает житомирян на вакцинацию

Сегодня, 12:52:14 732 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Получи прививку и выиграй приз: мэр заманивает житомирян на вакцинацию

 В субботу, 4 сентября, на улице Михайловской откроют мобильный пункт вакцинации. Об этом сообщил в соцсети городской голова.
 

"Уже завтра будем праздновать День житомирян! Начинаем в 11:00 на Михайловской. В это же время, на главной пешеходной улице, возле фонтана, откроется мобильный пункт вакцинации", - отметил Сергей Сухомлин.


Пункт будет работать до 19:00, в наличии будут вакцины AstraZeneca и CoronaVac. Житомиряне, которые сделают прививку примут участие в розыгрыше подарков.
 

"Все, кто там получит прививки - смогут принять участие в розыгрыше подарков от городского совета и сладких призов от житомирского бизнеса. В 18:00 на Михайловской состоится жеребьевка и праздничный концерт! Всех приглашаю", - добавил мэр Житомира.


Напомним, в Житомире Центры вакцинации работают в торговых центрах: по ул. Грушевского, 5 и на Киевском шоссе, 4/2.

График работы 
  • понедельник - пятница - с 12:00 до 19:00 с перерывом с 15:00 до 15:15;
  • суббота - с 08:30 до 19:00 с перерывом с 13:45 до 14:15;
  • воскресенье и праздничные дни - с 08:30 до 14:00.
Тэги: Житомир, вакцинация, прививка
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:29:05, Сегодня [Материал]

Смешно) Никакой конкретики. Как кто-то должен повестись на это по логике мэра?
Допустим, укололось тысячу человек, а подарков всего 100. Вы думаете, те кто не колется, а ждет каких-то подарков взамен, поведутся на такое? Я уже просто не обсуждаю тот факт, что есть те, кто ждет каких-то подарков, и только тогда побежит колоться. Я больше понимаю тех, кто за и кто против вакцинации, а вот контингент к-рый в принципе ЗА, но не за бесплатно - это за гранью) Впрочем, это проблема каждого индивидуума, его личное дело.
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