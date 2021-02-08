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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 8 » 16:38:11

Первый этап вакцинации: стало известно, сколько людей на Житомирщине смогут получить прививки

Вчера, 17:04:11 610 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Первый этап вакцинации: стало известно, сколько людей на Житомирщине смогут получить прививки

 В Житомирской области во время первого этапа вакцинации от коронавируса планируют сделать прививки для почти 13 тыс. человек.

Об этом 8 февраля в ходе онлайн-брифинга сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Александр Федько.
 

"К первой волне вакцинации от коронавируса, согласно собранным данным, в области подпадают 12748 человек. Из них 3664 согласились на добровольную вакцинацию, что составляет почти 30%. Это не является низким показателем. Этот показатель является средним по Украине", - отметил Александр Федько.


Он также напомнил, какие категории лиц подпадают под вакцинацию во время первого этапа.

"Медицинские бригады, медицинские работники, которые лечат наших больных COVID-19, а также это граждане, которые находятся в социальных учреждениях. С ними ведется разъяснительная работа, и думаю, что в ближайшее время мы будем увеличивать этот процент", - добавил заместитель председателя ОГА. 

Напомним, первая партия вакцин Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX прибудет в Украину через неделю. Вакциной Pfizer, полученную в рамках программы COVAX, будут вакцинировать медработников. Кому ее не хватит - получат вакцину Sinovac.
Тэги: коронавирус, вакцинация, Житомирская область
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 23:05:51, Вчера [Материал]
0

.... подпадают 12748 человек....

это приблизительно 1% населения области. Такими темпами эта вакцинация до самой ...опы.
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