Первый этап вакцинации: стало известно, сколько людей на Житомирщине смогут получить прививки

В Житомирской области во время первого этапа вакцинации от коронавируса планируют сделать прививки для почти 13 тыс. человек.
Об этом 8 февраля в ходе онлайн-брифинга
сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Александр Федько.
"К первой волне вакцинации от коронавируса, согласно собранным данным, в области подпадают 12748 человек. Из них 3664 согласились на добровольную вакцинацию, что составляет почти 30%. Это не является низким показателем. Этот показатель является средним по Украине", - отметил Александр Федько.
Он также напомнил, какие категории лиц подпадают под вакцинацию во время первого этапа.
"Медицинские бригады, медицинские работники, которые лечат наших больных COVID-19, а также это граждане, которые находятся в социальных учреждениях. С ними ведется разъяснительная работа, и думаю, что в ближайшее время мы будем увеличивать этот процент"
, - добавил заместитель председателя ОГА.
Напомним, первая партия вакцин Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX прибудет в Украину через неделю
. Вакциной Pfizer, полученную в рамках программы COVAX, будут вакцинировать медработников. Кому ее не хватит - получат вакцину Sinovac
.
это приблизительно 1% населения области. Такими темпами эта вакцинация до самой ...опы.