Украина получила партию китайской вакцины против COVID-19: что о ней известно

В аэропорт Борисполь вечером 25 марта доставили первую партию, 215 тысяч доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd.
В целом Украина заключила контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины от Sinovac Biotech еще в конце прошлого года. Но зарегистрировали вакцину в Украине только 9 марта, информирует BBC News Украина
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Это уже третья разрешенная к применению в Украине вакцина. Ранее зарегистрировали AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.
Ожидается, что в начале апреля ВОЗ объявит свое решение - одобрить ее к использованию или нет.
Эффективность вакцины
Вакцину Sinovac закупили для прививок в Турции, Малайзии, Индонезии, Филиппинах. Также ней вакцинировали уже несколько миллионов человек в Китае.
Открытых данных о результатах исследований китайских вакцин немного. По предварительным данным исследований, эффективность Sinovac 78%. Однако результаты испытания препарата в Бразилии показали, что эффективность вакцины - 50,3%.
ВОЗ требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac согласно этих исследований успешно преодолевает этот порог.
В начале марта фармацевтическая компания "Лекхим", которая будет поставлять вакцины в Украину и является представителем компании Sinovac Biotech, сообщила, что вакцина успешно завершила третью фазу клинических испытаний в Турции, ее эффективность составила 83,5%.
В исследовании приняло участие более 10 000 добровольцев.
Минздрав заявлял, Украина не будет покупать Sinovac, если эффективность будет менее 70%.
Что известно о китайской компании
Украина подписала контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech в конце декабря прошлого года.
Государственный заказ на закупку этой вакцины получила группа фармакологических компаний "Лекхим". Стоимость одной дозы вакцины 504 грн.
В феврале Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech через частную фирму-посредника.
Sinovac Biotech - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, которая производит от 300 до 500 миллионов доз вакцины в год. Sinovac разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А, гепатита А+В, вирусов гриппа, в том числе птичьего, паротита и др.
Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин, производит их для 34 стран.
Как работает CoronaVac
CoronaVac является инактивированной вакциной, то есть действует, используя убитые частицы вируса, тренируя таким образом иммунитет. Этот тип вакцин активно используется для прививок против многих болезней, в том числе так действуют вакцины против дифтерии, гепатита B и полиомиелита.
Вакцину Sinovac Biotech водят внутримышечно. Для формирования иммунитета нужно получить две дозы с интервалом в две недели.
Одним из главных преимуществ Sinovac является то, что ее можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов.
Реакция на вакцину
Вакцинация против коронавируса помогает развить иммунитет к болезни. Организм реагирует на вакцину и выстраивает защиту, поэтому после вакцинации может повыситься температура, появиться озноб, головная боль или усталость.
На месте прививки может быть боль и отек.
Это обычная реакция на вакцину от COVID-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации, уверяют специалисты.
Вакцина от COVID-19 не может вызвать заболевание. Но вы можете получить первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомов болезни еще нет.
Около 10% людей могут чувствовать себя после вакцинации плохо, но это вполне нормально, говорят врачи.
Кто в очереди
Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В тот же день в страну прибыла первая партия индийской вакцины Covishield (AstraZeneca).
В Украине, как и во всем мире, первыми прививаться от коронавируса должны люди из групп риска - медики, военные, полиция, люди с хроническими заболеваниями, педагоги.
По подсчетам Минздрава, первоочередной вакцинации в Украине нуждаются примерно 21 млн человек. Именно столько людей во всех этих группах риска.
В конце марта Украина начала прививать семейных врачей и людей старше 80 лет.
На вакцинацию против COVID-19 в Украине записались уже 300 тыс. человек - через приложение "Дія" и через контакт-центр Минздрава. По данным соцопросов, более 50% украинцев не планируют делать прививки от коронавируса.
По состоянию на 26 марта, в рамках кампании вакцинации в Украине одну дозу вакцины получили более 174 тысяч человек. В Житомирской области прививку получил 5141 человек.