Инфекционист рассказал про AstraZeneca, кого нельзя вакцинировать и кому прививка - обязательна

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, и уже прививки получили врачи во многих областях страны. До пятого этапа, когда начнут вакцинировать все население страны, еще далеко, но многих интересуют вопросы о вакцине и противопоказаниях к вакцинации.

Что за вакцина Oxford/AstraZeneca, как она действует, кого будут прививать в первую очередь и какие есть противопоказания к вакцинации – рассказал в интервью РБК известный львовский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней ЛНМУ им. Данила Галицкого Александр Герасун.

Вакцина AstraZeneca не самая эффективная в мире

Как сообщал «Журнал Житомира» 23 февраля в Украину завезли первую партию вакцин, 117 тысяч доз. Вакцина Oxford/Astrazeneca, производства Великобритания, одобрено ВОЗ для профилактики заболевания COVID-19 для экстренного применения. Также есть договор о поставке американской вакцины NovaVax. Обе эти вакцины имеют достаточно удобные условия хранения, от +2 до +8. Astrazeneca выдерживает комнатную температуру до месяца.

Вакцина Astrazeneca не относится к вакцинам с самой высокой эффективностью. В соответствии с исследованиями, ее эффективность составляет чуть более 60%. Это немного, но и этого может быть достаточно при массовом охвате населения – это первое.

Ну и второе – следует помнить, что нашей целью является не только предотвращение развития коронавирусной инфекции в полной мере, это был бы идеальный вариант, но мы стремимся еще и к уменьшению летальности и количества тяжелых форм инфекции и надеемся, что такую эффективность вакцина сможет обеспечить.

Полный курс вакцинации предусматривает введение двух доз препарата с интервалом в 28 дней. Вакцинация населения нашей страны будет проходить в пять этапов. И в первую очередь вакцинируются врачи "ковидных стационаров", так как они непосредственно имеют дело с SARS-CoV-2.

Во Львовской области во время первого этапа было вакцинировано уже 200 медиков, и ни у кого побочных эффектов пока не зафиксировано. Также на первом этапе будут вакцинировать военных в зоне ООС. Эти прививки осуществляют мобильные бригады.

На втором этапе будут вакцинировать на стационарных пунктах, планируется привить представителей населения старше 80 лет и врачей первичного звена.

На данный момент неизвестно, будет ли эффективна вакцина от новых штаммов коронавируса

Еще одним скользким моментом является то, что вирус меняется, мутирует. Другими словами – можно сказать, что все время происходит появление новых штаммов.

Недавно появился информация от главного инфекциониста Украины Ольги Голубовской о том, что у нас последнее время участились случаи более тяжелого течения заболевания, особенно среди молодежи. И это, очевидно, связано с появлением нового штамма. Неизвестно, будут ли антитела, образовавшиеся в ответ на теперешнее заражение, защищать в будущем.

Правда, уже появилась предварительная информация об эффективности вакцины при британском штамме вируса. Но, к сожалению, этот штамм далеко не единственный. Тем не менее более 200 млн людей во всем мире уже вакцинированы.





Как работает вакцина Astrazeneca

Astrazeneca принадлежит к группе так называемых векторных вакцин. То есть, она состоит из вектора – другого вируса, не опасного. С обрезанным геномом, в который вживляют ген и который будет продуцировать белок или белки коронавируса.

Этот метод производства вакцин является традиционным и используется уже более 30 лет, и ранее он очень хорошо себя зарекомендовал, в том числе и при производстве вакцин от горячки Эбола.

Этот вирус-вектор проникает в организм, соединяется с клеткой и там на основе гена SARS-CoV-2 создается белок вируса. Потом этот белок попадает в кровь и в ответ на него начинают вырабатываться антитела. Таким образом формируется защита.

Тем, кто уже переболел коронавирусом, вакцинация понадобится только через полгода после болезни

Остается открытым вопрос, что делать с людьми, которые уже переболели коронавирусной инфекцией. Известно, что антитела сохраняются на протяжении трех-шести месяцев и это должно было бы защищать от повторного заражения.

Сейчас уже всем известно, что возможно повторное заражение. Вполне вероятно, что если возможно повторное, то возможны будут и последующие заражения.

Возникает вопрос: если уже есть антитела, то нужно ли их определять перед вакцинацией? Сейчас всех, кого вакцинируют, - не обследуют.

Однако прививки делают не ранее, чем через полгода после перенесенного заболевания. Конечно, если человек об этом знает и это была манифестная форма – то есть та, которая клинически себя проявила. Понятно, что обследовать всех особого смысла нет: во-первых, наличие антител не является противопоказанием для вакцинации, а, во-вторых, это неоправданно с экономической точки зрения.

Но когда мы дойдем до пятого этапа вакцинирования, и прививаться начнут уже все желающие, то каждый сможет индивидуально перед вакцинацией пройти такой тест. При наличии антител в организме, в вакцинации потребности нет. Будем надеяться, что вакцина будет защищать и позволит создать более мощный иммунитет, чем перенесенное заболевание.

Для кого вакцина Astrazeneca безопасна

Самой многочисленной возрастной группой, в которой проводились испытания Astrazeneca, стала группа от 18 до 55 лет. И хотя данных исследований пока недостаточно, есть вероятность, что эта вакцина будет использоваться и для людей старше 55 лет. И очевидно именно ею будут проводить вакцинацию на втором этапе.





Детей до 18 лет вакцинировать не будут

Что касается детей, то введение вакцины детям до 18 лет пока не рекомендуется, по крайней мере до получения более детальных данных об исследовании вакцин.

Что касается противопоказаний, то их два. Категорическое противопоказание – это аллергия на компоненты вакцины. И второе – это то, о чем мы уже говорили – на данный момент не рекомендуется введение вакцины детям до 18 лет.

Конечно же, нужно, чтобы человек на момент вакцинации был клинически здоров. Это оправдано хотя бы потому, что любое проявление ОРВИ может оказаться симптомами COVID-19.

Кого вакцинировать нужно обязательно

Есть особые группы населения, про которые стоит поговорить отдельно. Это в первую очередь люди с иммунодефицитными состояниями. Введение вакцины им не противопоказано и даже наоборот, из-за риска более тяжелых состояний при заражении коронавирусом, рекомендуется вакцинация.

По поводу беременных. На данный момент исследований о воздействии вакцины на беременность и плод – недостаточно. Предварительно проведенные исследования, которые проводились на животных, не обнаружили негативного воздействия на потомство. Кормление грудью также не является сейчас противопоказанием для введения вакцины.

Вакцинация также настойчиво рекомендуется лицам с сопутствующими заболеваниями, которые являются установленными факторами риска тяжелого течения COVID-19 и включают в себя ожирение, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания и диабет.