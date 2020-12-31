Украина закупит более 1,9 млн доз вакцины против COVID-19 у китайской компании Sinovac Biotech. Переговоры Минздрав вел с сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента
.
"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными"
, - говорится в сообщении.
Одна доза вакцины стоит 504 грн, поэтому в целом закупленные вакцины будут стоить примерно 965 млн грн. Договор о поставках вакцины подписан с украинской компанией "Лекхим", которая является представителем Sinovac в Украине.
Согласно договору, первая партия вакцины - 700 тысяч доз - должна поступить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или в США, странах ЕС, Великобритании, Японии и других странах.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, китайская вакцина уже прошла третью фазу клинических испытаний в Индонезии и Турции, где показала эффективность в 97% и 91% соответственно, и в Анкаре решили закупить 50 млн доз вакцины.
В Китае регистрация вакцины ожидается в январе 2021 года, а в феврале ее преквалификацию должна провести ВОЗ.
Что известно о вакцине Sinovac?
Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной и выпускается в шприце.
Как сообщает BBC Украина
, она работает, используя убитые вирусные частицы, чтобы подвергнуть иммунитет действием вируса без риска серьезной реакции на заболевание.
Для сравнения, вакцины Moderna и Pfizer, которые разрабатываются на Западе, являются вакцинами мРНК. Это означает, что часть генетического кода коронавируса вводят в организм. Это побуждает его производить вирусные белки и этого достаточно для подготовки иммунной системы к атаке.
"мРНК-вакцины - это новый тип вакцин, и [пока] нет успешных примеров [их] использования среди населения"
"CoronaVac - это более традиционный метод [вакцины], который успешно применяется во многих известных вакцинах, как против бешенства", - сообщил ВВС доцент Луо Дахай из Технологического университета Наньян в Сингапуре.
, - добавил профессор.
Официально одним из главных преимуществ Sinovac является то, что вакцину можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 ° С, как и оксфордскую вакцину Oxford-AstraZeneca.
Вакцину компании Moderna нужно хранить при -20° С, а вакцину Pfizer за -70° С.
Это значит, что и вакцина Sinovac, и оксфордская вакцина AstraZeneca являются более доступными для развивающихся стран и, вероятно, не смогут хранить большое количество вакцины при таких низких температурах.
Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин, производит их для 34 странах мира, в частности она разработала вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа и паротита.
"Он ненавидел Склад Фьючерсной Свинины. Полупрозрачные туши еще не существующего мяса висели в воздухе, ежедневно накапливая реальность"