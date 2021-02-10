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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 10 » 14:17:10

НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID-19

Сегодня, 14:32:25 373 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID-19

 НАБУ начало расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины Sinovac от коронавируса. Об этом 10 февраля сообщила организация "Рада громадського контролю НАБУ".
 

"3 февраля НАБУ начало досудебное относительно расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника. Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса.

Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", - сообщается на сайте rgk-nabu.org.





И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук подтвердил информацию о начале расследования уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
 

"Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследования (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины", - сказал Грищук.


Подробностей и фигурантов Грищук не привел, ссылаясь на тайну следствия.

Как сообщалось, Украина закупит более 1,9 млн доз вакцины против COVID-19 у китайской компании Sinovac Biotech.
Тэги: НАБУ, расследование, коронавирус, вакцина
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 17:00:53, Сегодня [Материал]
0

.... цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире....

это Украина Карл!!!
Karab
2 Сергей (Karab)   • 17:43:41, Сегодня [Материал]
0

Не стоит переживать, ведь в откат $14,85 заложены также средства для молчания НАБу.
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