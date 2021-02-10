НАБУ начало расследовать закупку вакцин от COVID-19

"3 февраля НАБУ начало досудебное относительно расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника. Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса.



Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины у компании Sinovac Biotech. Обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", - сообщается на сайте rgk-nabu.org.