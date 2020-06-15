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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 15 » 12:53:55

Сегодня в Житомире от коронавируса умер мужчина, который недавно вернулся из Беларуси

Вчера, 13:06:55 2304 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня в Житомире от коронавируса умер мужчина, который недавно вернулся из Беларуси

 В Житомире умер от коронавируса умер мужчина, который недавно вернулся из Беларуси после пересадки почки. Пациента с COVID-19 не стало сегодня ночью, 15 июня. Об этом сообщил начальник управления охраны здоровья Житомирской областной государственной администрации Николай Суслик.

"55-летний мужчина вернулся 3 июня из Беларуси после пересадки почки. 4 июня почувствовал признаки заболевания и был госпитализирован. Находился на стационарном лечении, у него был положительный ПЦР-тест. Сегодня ночью он скончался", - рассказал Суслик.

Кроме того, в Любарском районе на выходных скончались еще двое мужчин, 69 и 74 лет, которые имели подтвержденный COVID-19.

"Первый пациент находился у нас в течение месяца, большую часть времени он был на ИВЛ. В связи с дыхательной недостаточностью, он, к сожалению, 12 июня умер. Другой пациент заболел 2 июня, обратился за помощью 9-го, а 11 июня у него было диагностировано инфицирование COVID-19. Тоже искусственная вентиляция легких, и 14 июня пациент скончался", - рассказал Суслик.

Всего за прошедшие сутки в Житомирской области было обнаружено 42 новых случая инфицирования коронавирусом. За весь период COVID-19 подтвердили у 1087 жителей Житомирской области.

Випадки захворювання зафіксовано:

  • м. Житомир – 353, з яких 12 нових випадків;
  • Коростенський – 123, з яких 1 новий випадок;
  • Бердичівський – 111, з яких 1 новий випадок;
  • Житомирський – 128, з яких17 нових випадків;
  • Любарський – 114, з яких 1 новий випадок;
  • Коростишівський – 43;
  • Малинський – 41;
  • Андрушівський – 29, з яких 1 новий випадок;
  • Черняхівський – 32, з яких 5 нових випадків;
  • Новоград-Волинський – 23;
  • Радомишльський – 19;
  • Чуднівський – 16;
  • Олевський – 9, з яких 1 новий випадок;
  • Ружинський – 8;
  • Романівський – 12, з яких 2 нових випадки;
  • Хорошівський – 5;
  • Баранівський – 5;
  • Овруцький – 4;
  • Попільнянський – 5, з яких 1 новий випадок;
  • Пулинський – 4, з яких 1 новий випадок;
  • Брусилівський – 1;
  • Лугинський – 1;
  • Народицький – 1.
Тэги: коронавирус, Белорусь, covid-19
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:38:24, Вчера [Материал]
+5

странные люди, не верят лазят без маски... у меня сестра 1 месяц в больничке провалялась (3000 грн. в день) и сейчас уже верит....
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 14:52:04, Вчера [Материал]
0

Как говорится: По вере вашей и будет вам!))
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