Сегодня в Житомире от коронавируса умер мужчина, который недавно вернулся из Беларуси

В Житомире умер от коронавируса умер мужчина, который недавно вернулся из Беларуси после пересадки почки. Пациента с COVID-19 не стало сегодня ночью, 15 июня. Об этом сообщил начальник управления охраны здоровья Житомирской областной государственной администрации Николай Суслик.
"55-летний мужчина вернулся 3 июня из Беларуси после пересадки почки. 4 июня почувствовал признаки заболевания и был госпитализирован. Находился на стационарном лечении, у него был положительный ПЦР-тест. Сегодня ночью он скончался", - рассказал Суслик.
Кроме того, в Любарском районе на выходных скончались еще двое мужчин, 69 и 74 лет, которые имели подтвержденный COVID-19.
"Первый пациент находился у нас в течение месяца, большую часть времени он был на ИВЛ. В связи с дыхательной недостаточностью, он, к сожалению, 12 июня умер. Другой пациент заболел 2 июня, обратился за помощью 9-го, а 11 июня у него было диагностировано инфицирование COVID-19. Тоже искусственная вентиляция легких, и 14 июня пациент скончался", - рассказал Суслик.
Всего за прошедшие сутки в Житомирской области было обнаружено 42 новых случая инфицирования коронавирусом. За весь период COVID-19 подтвердили у 1087 жителей Житомирской области.
Випадки захворювання зафіксовано:
- м. Житомир – 353, з яких 12 нових випадків;
- Коростенський – 123, з яких 1 новий випадок;
- Бердичівський – 111, з яких 1 новий випадок;
- Житомирський – 128, з яких17 нових випадків;
- Любарський – 114, з яких 1 новий випадок;
- Коростишівський – 43;
- Малинський – 41;
- Андрушівський – 29, з яких 1 новий випадок;
- Черняхівський – 32, з яких 5 нових випадків;
- Новоград-Волинський – 23;
- Радомишльський – 19;
- Чуднівський – 16;
- Олевський – 9, з яких 1 новий випадок;
- Ружинський – 8;
- Романівський – 12, з яких 2 нових випадки;
- Хорошівський – 5;
- Баранівський – 5;
- Овруцький – 4;
- Попільнянський – 5, з яких 1 новий випадок;
- Пулинський – 4, з яких 1 новий випадок;
- Брусилівський – 1;
- Лугинський – 1;
- Народицький – 1.