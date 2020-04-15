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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 15 » 17:21:53

На Пасху в Коростене запретили посещать храмы и магазины

Сегодня, 17:21:53 496 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Пасху в Коростене запретили посещать храмы и магазины

 В городе Коростень Житомирской области, где уже зарегистрировано 46 больных коронавирусом, на Пасху не будут работать магазины, в том числе продуктовые. Ранее в Коростене ограничили продажу алкоголя.

Об этом сегодня в видеообращении сообщил Коростенский городской голова Владимир Москаленко. По его словам, такое решение приняла 15 апреля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
 

«Магазины работать не будут. У вас остались четверг и пятница, вы можете пойти скупиться, если есть такая необходимость. Мы хотим ограничить скопление людей», - отметил он.




Кроме того, в Коростене категорически запрещено на Пасху посещать храмы и проводить богослужения.

«Увеличение массы людей при проведении религиозных обрядов даст еще в десятки раз больше заболеваемости», - сказал Москаленко.

Коростень стал эпицентром заболеваемости коронавирусом в Житомирской области. Только за последние сутки в городе зарегистрировали 16 новых случаев.
Тэги: Коростень, Карантин, коронавирус
Комментариев: 3
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:38:17, Сегодня [Материал]
+5

По всей Украине надо сделать то же самое!!! Почему Саудовская Аравия закрыла Мекку и Медину вообще, а Украина боится обидеть церковную шоблу??
melan
2 melan (melan)   • 17:48:36, Сегодня [Материал]
+3

потому что чинуши с церковниками гуляют и бухают вместе, это одна шоблаебла.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:50:13, Сегодня [Материал]
+2

Да ясное дело. Стадо же надо окучивать.
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