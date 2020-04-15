На Пасху в Коростене запретили посещать храмы и магазины

В городе Коростень Житомирской области, где уже зарегистрировано 46 больных коронавирусом, на Пасху не будут работать магазины, в том числе продуктовые. Ранее в Коростене ограничили продажу алкоголя
.
Об этом сегодня в видеообращении сообщил Коростенский городской голова Владимир Москаленко
. По его словам, такое решение приняла 15 апреля городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Магазины работать не будут. У вас остались четверг и пятница, вы можете пойти скупиться, если есть такая необходимость. Мы хотим ограничить скопление людей», - отметил он.
Кроме того, в Коростене категорически запрещено на Пасху посещать храмы и проводить богослужения.
«Увеличение массы людей при проведении религиозных обрядов даст еще в десятки раз больше заболеваемости»
, - сказал Москаленко.
Коростень стал эпицентром заболеваемости коронавирусом в Житомирской области. Только за последние сутки в городе зарегистрировали 16 новых случаев
.