Коростень усилил карантин: в городе ограничили продажу алкоголя

Власти Коростеня в связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции ввели на территории города дополнительные ограничительные меры.
В частности, согласно распоряжениям
, в Коростене с 13 апреля на период действия карантина запрещены все массовые религиозные мероприятия.
Кроме того, с 15 апреля и до окончания действия карантина местным заведениям торговли в период с 19:00 до 08:00 запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки.
Отметим, что город Коростень - крупнейший очаг коронавируса на Житомирщине. По состоянию на вечер 13 апреля, в городе было 30 подтвержденных случаев.