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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 14 » 08:32:50

Коростень усилил карантин: в городе ограничили продажу алкоголя

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Коростень усилил карантин: в городе ограничили продажу алкоголя

 Власти Коростеня в связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции ввели на территории города дополнительные ограничительные меры.

В частности, согласно распоряжениям, в Коростене с 13 апреля на период действия карантина запрещены все массовые религиозные мероприятия.

Кроме того, с 15 апреля и до окончания действия карантина местным заведениям торговли в период с 19:00 до 08:00 запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки.

Отметим, что город Коростень - крупнейший очаг коронавируса на Житомирщине. По состоянию на вечер 13 апреля, в городе было 30 подтвержденных случаев.
Тэги: Карантин, алкоголь, Коростень
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