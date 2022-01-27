Рекорд с начала пандемии: в Украине за сутки более 30 тысяч новых ковид-больных

В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 32 393 человек. Это рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава
по состоянию на утро четверга, 27 января.
Предыдущее наибольшее значение было установлено 4 ноября 2021 года. Тогда заболело 27 377 человек.
В Житомирской области также зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса — 2467.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 2012;
Винницкая область — 1512;
Волынская область — 544;
Днепропетровская область — 1270;
Донецкая область — 1348;
Житомирская область — 2467;
Закарпатская область — 855;
Запорожская область — 523;
Ивано-Франковская область — 2862;
Киевская область — 980;
Кировоградская область — 186;
Луганская область — 513;
Львовская область — 2696;
Николаевская область — 616;
Одесская область — 1939;
Полтавская область — 903;
Ровенская область — 1424;
Сумская область — 1909;
Тернопольская область — 1597;
Харьковская область — 1593;
Херсонская область — 670;
Хмельницкая область — 1391;
Черкасская область — 700;
Черновицкая область — 1085;
Черниговская область — 798.
По состоянию на 27 января в области 9 582 активных больных на COVID-19. Регион пока продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.