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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 27 » 10:29:08

Рекорд с начала пандемии: в Украине за сутки более 30 тысяч новых ковид-больных

Сегодня, 10:29:08 594 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рекорд с начала пандемии: в Украине за сутки более 30 тысяч новых ковид-больных

 В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 32 393 человек. Это рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 27 января.

Предыдущее наибольшее значение было установлено 4 ноября 2021 года. Тогда заболело 27 377 человек.

В Житомирской области также зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса — 2467. 

 

Ситуация с COVID-19 в регионах:


г. Киев — 2012;
Винницкая область — 1512;
Волынская область — 544;
Днепропетровская область — 1270;
Донецкая область — 1348;
Житомирская область — 2467;
Закарпатская область — 855;
Запорожская область — 523;
Ивано-Франковская область — 2862;
Киевская область — 980;
Кировоградская область — 186;
Луганская область — 513;
Львовская область — 2696;
Николаевская область — 616;
Одесская область — 1939;
Полтавская область — 903;
Ровенская область — 1424;
Сумская область — 1909;
Тернопольская область — 1597;
Харьковская область — 1593;
Херсонская область — 670;
Хмельницкая область — 1391;
Черкасская область — 700;
Черновицкая область — 1085;
Черниговская область — 798.

По состоянию на 27 января в области 9 582 активных больных на COVID-19. Регион пока продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.

Тэги: коронавирус, статистика, украина
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