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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 19 » 10:08:28

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано более 13 тысяч больных

Сегодня, 10:11:28 768 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано более 13 тысяч больных

 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника. Это новый рекорд с начала пандемии, информируют в Минздраве.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.

Также за минувшие сутки:
 
  • госпитализированы - 1531 человек;
  • летальных случаев - 257;
  • выздоровели - 7400 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40585, методом ИФА - 24817).

За все время пандемии в Украине:
 
  • заболели - 583 510 человек;
  • выздоровели - 266 479 человек;
  • летальных исходов - 10 369;
  • проведение ПЦР-тестов - 4 062 868.





Ситуация на Житомирщине


За прошедшие сутки:
 
  • 554 новых лабораторно подтвержденных случая;
  • летальных исходов - 9;
  • выздоровели - 121 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 1188 (ПЦР) и 2248 (ИФА).

За все время пандемии:
 
  • заболели - 24 542 человека;
  • выздоровели - 13 668 человек;
  • летальных исходов - 419.

В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 49,9% коек.

Тэги: пандемия, статистика, украина, коронавирус
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