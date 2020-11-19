В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано более 13 тысяч больных

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 539 детей и 673 медработника. Это новый рекорд с начала пандемии, информируют в Минздраве.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
- госпитализированы - 1531 человек;
- летальных случаев - 257;
- выздоровели - 7400 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 65 402 (в том числе методом ПЦР - 40585, методом ИФА - 24817).
- заболели - 583 510 человек;
- выздоровели - 266 479 человек;
- летальных исходов - 10 369;
- проведение ПЦР-тестов - 4 062 868.
За прошедшие сутки:
Ситуация на Житомирщине
За все время пандемии:
- 554 новых лабораторно подтвержденных случая;
- летальных исходов - 9;
- выздоровели - 121 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 1188 (ПЦР) и 2248 (ИФА).
- заболели - 24 542 человека;
- выздоровели - 13 668 человек;
- летальных исходов - 419.
В больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 49,9% коек.