Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 30.06.2020    15:54:02
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 30 » 09:57:07

На Житомирщине за сутки не обнаружили ни одного нового случая COVID-19

Сегодня, 10:01:07 795 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине за сутки не обнаружили ни одного нового случая COVID-19

 В Житомирской области за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сообщают специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» по состоянию на 18.00 часов 29 июня.

В лабораторном центре отмечают, что в соответствии с письмом МОЗ произошли изменения в сроках представления информации, а именно отчетность о COVID-19 будет предоставляться по состоянию на 18 часов.

Всего в Житомирской области с начала эпидемии заболели коронавирусной инфекцией 1 404 жителей.

За весь период пандемии больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано:
 
  • г. Житомир - 471;
  • Житомирский район - 175;
  • Коростенский район - 135;
  • Любарский район - 133;
  • Бердичевский район - 124.

Всего выздоровели от коронавирусной болезни 753 пациента. В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерли 29 пациентов.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус, пандемия
Комментариев: 3
current_user
1 Current User (current_user)   • 10:09:09, Сегодня [Материал]
+3

Звісно, що немає. Бо зробили лише 56 аналізів.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:43:36, Сегодня [Материал]
-2

Ви кажете "лише", а скільки мали їх зробити? Вам відома точна кількість підозр які мали обробити лабораторії? Вони ж не роблять кожному зустрічному хто проходить повз лабораторію, а інфікованим і контактним особам. Якщо стає меньше інфікованих, то і меньше підозр з контактних. Станом на зараз на сайті рнбо пише що у нашій області +4 підозри (4 одиниці, не десятка чи сотні)
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:25:53, Сегодня [Материал]
-2

Куда исчез короновирус? Они уже придумали новый вирус кишечная палочка называеттся.. Осенью опять попытаются всех запгнать под маски
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus