На Житомирщине за сутки не обнаружили ни одного нового случая COVID-19

В Житомирской области за минувшие сутки не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом сообщают специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» по состоянию на 18.00 часов 29 июня.
В лабораторном центре отмечают, что в соответствии с письмом МОЗ произошли изменения в сроках представления информации, а именно отчетность о COVID-19 будет предоставляться по состоянию на 18 часов.
Всего в Житомирской области с начала эпидемии заболели коронавирусной инфекцией 1 404 жителей.
За весь период пандемии больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано:
- г. Житомир - 471;
- Житомирский район - 175;
- Коростенский район - 135;
- Любарский район - 133;
- Бердичевский район - 124.
Всего выздоровели от коронавирусной болезни 753 пациента. В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, от начала пандемии умерли 29 пациентов.