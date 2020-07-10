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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 10 » 09:51:50

На Житомирщине от COVID-19 выздоровели более 70% подтвержденных больных

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На Житомирщине от COVID-19 выздоровели более 70% подтвержденных больных

 За минувшие сутки в Житомирской области диагностировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию 10 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

Коронавирус подтвердили в:
 
  • г. Житомире - 5 (мужчина, 58 лет; женщина, 65 лет; мужчина, 63 года; мужчина, 48 лет; женщина, 54 года);
  • Житомирском районе - 1 (мужчина, 64 года);
  • Житомирской области - 1 (мужчина, 79 лет);
  • Новоград-Волынском районе - 1 (женщина, 69 лет);
  • Пулинском районе - 3 (женщина, 37 лет; мужчина, 20 лет; женщина, 62 года);
  • Ружинском районе - 1 (женщина, 35 лет).

Всего в Житомирской области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 1512 человек.

Среди всех инфицированных COVID-19 уже выздоровели 1106 человек, что составляет более 70%. За минувшие сутки повторное ПЦР-исследование не выявило вирус еще у 28 жителей области.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, пандемия, статистика
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