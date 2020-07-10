На Житомирщине от COVID-19 выздоровели более 70% подтвержденных больных

За минувшие сутки в Житомирской области диагностировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. Оперативную информацию 10 июля предоставили специалисты государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины».
Коронавирус подтвердили в:
- г. Житомире - 5 (мужчина, 58 лет; женщина, 65 лет; мужчина, 63 года; мужчина, 48 лет; женщина, 54 года);
- Житомирском районе - 1 (мужчина, 64 года);
- Житомирской области - 1 (мужчина, 79 лет);
- Новоград-Волынском районе - 1 (женщина, 69 лет);
- Пулинском районе - 3 (женщина, 37 лет; мужчина, 20 лет; женщина, 62 года);
- Ружинском районе - 1 (женщина, 35 лет).
Всего в Житомирской области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 1512 человек.
Среди всех инфицированных COVID-19 уже выздоровели 1106 человек, что составляет более 70%. За минувшие сутки повторное ПЦР-исследование не выявило вирус еще у 28 жителей области.