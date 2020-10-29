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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 29 » 10:51:48

COVID-19 в Житомирской области: переполненные больницы и рекордное количество смертей

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COVID-19 в Житомирской области: переполненные больницы и рекордное количество смертей

 В Житомирской области за минувшие сутки подтверждено 364 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию по состоянию на 29 октября предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.

Всего в области с начала эпидемии подтверждено 13 518 случаев коронавируса. Выздоровели 7 701 человек (43 за минувшие сутки).

Активных больных COVID-19 – 6 278 человек. В Житомире в настоящее время болеют 2 172 человека.

28 октября от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 13 жителей Житомирской области (6 житомирян). Общее количество умерших: 239 человек.

В больницах первой волны занято почти 100% коек


В Житомирской области в больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 98,8% коек.

В учреждениях здравоохранения первой волны всего 1332 кровати, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. 696 заняты больными COVID-19 и людьми с подозрением на COVID-19 – 620. Это 98,8% от общего количества коек.

В больницах второй волны для госпитализации больных COVID-19 есть 313 коек. Сейчас они еще свободны.

Тэги: Эпидемия, коронавирус, Житомирская область, статистика
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