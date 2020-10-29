COVID-19 в Житомирской области: переполненные больницы и рекордное количество смертей

В Житомирской области за минувшие сутки подтверждено 364 новых случаев заболевания коронавирусом. Оперативную информацию по состоянию на 29 октября предоставили специалисты Житомирского областного лабораторного центра.
Всего в области с начала эпидемии подтверждено 13 518 случаев коронавируса. Выздоровели 7 701 человек (43 за минувшие сутки).
Активных больных COVID-19
– 6 278 человек. В Житомире в настоящее время болеют 2 172 человека.
28 октября от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 13 жителей
Житомирской области (6 житомирян). Общее количество умерших: 239 человек.
В больницах первой волны занято почти 100% коек
В Житомирской области в больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 98,8% коек
.
В учреждениях здравоохранения первой волны всего 1332 кровати, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. 696 заняты больными COVID-19 и людьми с подозрением на COVID-19 – 620. Это 98,8% от общего количества коек.
В больницах второй волны для госпитализации больных COVID-19 есть 313 коек. Сейчас они еще свободны.